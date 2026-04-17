UE ia măsuri împotriva produselor chinezești care ocolesc tarifele prin Inițiativa „Belt and Road”

2 minute de citit Publicat la 17:07 17 Apr 2026 Modificat la 17:07 17 Apr 2026

Comisia Europeană a impus măsuri împotriva fibrei de sticlă produse de companii chinezești prin Inițiativa „O centură, un drum”, pentru a eluda barierele comerciale ale UE. Industria și sindicatele avertizează însă că măsurile sunt insuficiente, iar importurile ar putea continua să crească, scrie Euronews.

Comisia Europeană a impus miercuri taxe antidumping asupra fibrei de sticlă – o componentă esențială pentru industria energiei regenerabile din UE – produsă de companii chinezești care operează în Egipt, Bahrain și Thailanda.

Decizia confirmă intenția Uniunii de a limita importurile chinezești care intră pe piața europeană prin rutele Inițiativei „O centură, un drum”, pentru a ocoli tarifele vamale impuse produselor etichetate oficial drept „fabricate în China”.

Bruxelles-ul caută să își protejeze piața în fața valului de importuri ieftine venite dinspre gigantul asiatic, vizând produsele pe care le consideră puternic subvenționate sau vândute în UE sub costul de producție din China.

Taxele vamale aplicate fibrei de sticlă provenite din cele trei țări se vor situa între 11% și 25,4% din valoarea produsului.

„Investigația confirmă existența unei practici neloiale, ceea ce reprezintă un semnal important”, a declarat Ludovic Piraux, președintele Glass Fibre Europe.

El a adăugat, însă, că măsurile adoptate „rămân insuficiente pentru a răspunde pe deplin strategiilor de prădare urmărite prin aceste investiții în țări terțe”.

Se profilează pierderi de locuri de muncă

China a investit 1.000 de miliarde de dolari prin Inițiativa „O centură, un drum” – un program amplu de infrastructură care a înlocuit vechea Inițiativă a Drumului Mătăsii și urmărește consolidarea conectivității, a comerțului și a comunicațiilor între Eurasia, America Latină și Africa. Programul se întinde peste mai mult de 150 de țări și finanțează infrastructură, transporturi, extracția de materii prime și relocarea de industrii și companii de stat în străinătate.

Încă din 2010, în urma unei plângeri a industriei, Comisia a impus taxe antidumping asupra importurilor chinezești de fibră de sticlă. În anii care au urmat, producătorii chinezi și-au deschis fabrici în Bahrain și Egipt, de unde au reluat exporturile către UE.

Până în 2024, importurile de fibră de sticlă din aceste țări, împreună cu Thailanda, ajunseseră să reprezinte 24% din piața europeană. Doar importurile din Egipt acopereau 18%, iar Glass Fibre Europe avertizează că situația s-ar putea înrăutăți.

Nu este prima dată când Comisia ia în vizor produse chinezești fabricate în țări terțe în cadrul Inițiativei „O centură, un drum”. În trecut, a impus măsuri asupra foliei de aluminiu din Thailanda și asupra fibrei de sticlă produse în Turcia.

Producătorii europeni de fibră de sticlă cer măsuri de peste un deceniu, alături de sindicatele care încearcă să protejeze locurile de muncă din sector.

Plângerea care a dus la taxele antidumping anunțate miercuri a fost semnalată pentru prima dată de Euronews, în ianuarie 2025.

Industria angajează direct peste 4.500 de oameni în UE și susține că sprijină sute de mii de locuri de muncă indirecte de-a lungul lanțului valoric.

Judith Kirton-Darling, secretar general al industriAll Europe, a avertizat că „pe termen lung” situația se poate agrava dacă UE nu adoptă „o poziție mai fermă” față de dumpingul chinezesc.

„Este mai mult decât probabil să ne confruntăm cu închideri de fabrici în Europa, care vor submina în mod fundamental industria noastră”, a spus ea.