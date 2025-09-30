Volodimir Z., ucraineanul suspectat că a aruncat în aer gazoductele Nord Stream, a fost arestat în Polonia

1 minut de citit Publicat la 16:01 30 Sep 2025 Modificat la 16:09 30 Sep 2025

Gazoductele Nord Stream au fost detonate în septembrie 2022. Foto: Getty Images

"Volodimir Z", un cetățean ucrainean suspectat că a detonat gazoductele Nord Stream, în septembrie 2022, a fost arestat în Polonia. El a fost prins în Pruszków, lângă Varşovia, şi era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de o instanță din Germania, scrie TVN24. În august, un alt ucrainean a fost arestat în Italia.

"Clientul meu a fost reținut în această dimineață. (...) De asemenea, confirm că parchetul va începe în curând procedurile care îl vizează pe clientul meu", a declarat avocatul suspectului, Tymoteusz Paprocki.

Avocatul a precizat că "va prezenta cu siguranță o serie de argumente diferite pentru a demonstra că nu există nicio bază legală pentru ca Germania să emită un mandat european de arestare".

"Având în vedere prevederile legislației poloneze și internaționale și, mai ales, faptul că în Ucraina are loc un război de amploare cu Rusia, iar Gazprom – proprietarul rețelei de transport Nord Stream – finanțează direct acest război, este greu de crezut că un cetățean ucrainean ar comite o infracțiune împotriva acestei infrastructuri", a adăugat Paprocki.

Întrebat dacă "Volodimir Z" a comis fapta de care este suspectat, avocatul a evitat un răspuns direct.

"Trebuie să vorbesc cu clientul meu despre acest subiect. Cu siguranță va face comentarii în acest sens", a spus el.

Paprocki a menționat că suspectul nu și-a dat consimțământul pentru extrădarea în Germania, invocând motive procedurale.

"Procedura presupune ca procurorul să conducă inițial investigația, iar apoi instanța să decidă asupra admisibilității extrădării, de la caz la caz. Probabil așa se va întâmpla și în acest caz", a explicat avocatul.

În august, poliția italiană a arestat un bărbat ucrainean suspectat că ar fi coordonat operaţiunea de sapotaj. Bărbatul, identificat doar ca Serhii K., intenționează să își ducă lupta împotriva extrădării până la cea mai înaltă instanță din Italia, după ce o instanță inferioară a ordonat extrădarea sa în Germania.

În 2022, trei din cele patru gazoducte Nord Stream au fost detonate de un ucrainean care făcea parte dintr-o echipă. În 2024, o instanţă din Germania a emis un mandat de arestare pe numele acestuia.

Gazoductul Nord Stream a fost aruncat în aer de o mică echipă de sabotaj ucraineană, într-o operațiune care ar fi fost fost inițial aprobată de Volodimir Zelenski și apoi anulată, dar care a continuat. Un consilier al Preşedintelui Ucrainei a negat, ulterior, acuzaţiile.