Un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la cea mai mare centrală de procesare a gazului din lume, în Rusia

Un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la cea mai mare uzină de procesare a gazului din lume, în Rusia. Sursa foto:Getty

Drone ucrainene au atacat o centrală de procesare a gazului de la Orenburg, cea mai mare din lume de acest gen, şi au provocat pagube şi rănirea unui angajat, a anunţat duminică guvernatorul regiunii ruse, potrivit Agerpres.

Guvernatorul Evgheni Solnţev, a anunţat pe canalul său oficial de Telegram că lovitura cu dronă a provocat un incendiu la un atelier al uzinei, iar serviciile de urgenţă fac eforturi pentru stingerea lui.

Este pentru prima dată când este lovită această uzină, care face parte din complexul chimic de la Orenburg unde se află şi facilităţile de producţie şi procesare a gazului ale Gazprom din regiune, care au o capacitate de 45 miliarde de metri cubi pe an.

Ce procesează uzina

Uzina procesează gaz condensat din zăcământul de petrol şi gaze condensate din Orenburg, precum şi din zăcământul kazah din Karachaganak.

Separat, guvernatorul regiunii ruse Samara, Viaceslav Fedorişcev, a anunţat pe social media că apărările antiaeriene au acţionat în cursul nopţii împotriva dronelor ucrainene şi că aeroportul local şi serviciile de internet au fost temporar suspendate.

Ucraina a lovit anterior o rafinărie de petrol din regiunea Samara.

Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat că forţele sale antiaeriene au doborât 45 de drone ucrainene in cursul nopţii, între care 12 în regiunea Samara, 11 în regiunea Saratov şi una în regiunea Orenburg.

De ce riposta Ucrainei este mai puternică acum decât în primii 3 ani ai războiului

Ucraina și-a dezvoltat propria capacitate de atac la distanță lungă și pedepsește acum Rusia, la rândul său. Datorită evoluţiei tehnologiei de a-şi fabrica propriile drone cu rază lungă de acțiune, Ucraina este acum capabilă să atace Rusia aproape zilnic. Kievul poate viza metodic nu doar rafinăriile de petrol, ci și centralele electrice și substațiile electrice, declanșând o criză energetică tot mai mare în interiorul Rusiei.

„La urma urmei, le-am spus că trebuie să înțeleagă că, dacă vor să ne provoace întreruperi de curent, vom face la fel. Nu există secrete aici”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.