De ce riposta Ucrainei este mai puternică acum decât în primii 3 ani ai războiului. Cum şi-a diversificat Kievul arsenalul militar

Militar ucrainean lansează o dronă. Foto: Getty Images

Ucraina și-a dezvoltat propria capacitate de atac la distanță lungă și pedepsește acum Rusia, la rândul său. Datorită evoluţiei tehnologiei de a-şi fabrica propriile drone cu rază lungă de acțiune, Ucraina este acum capabilă să atace Rusia aproape zilnic. Kievul poate viza metodic nu doar rafinăriile de petrol, ci și centralele electrice și substațiile electrice, declanșând o criză energetică tot mai mare în interiorul Rusiei, informează Politico.

„La urma urmei, le-am spus că trebuie să înțeleagă că, dacă vor să ne provoace întreruperi de curent, vom face la fel. Nu există secrete aici”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Scopul este de a dezvolta o capacitate de atac non-nucleară atât de puternică încât Rusia să își oprească propriile atacuri asupra Ucrainei. Acest lucru nu s-a întâmplat încă, dar Ucraina poate riposta atacurilor rusești într-un mod în care nu a putut să o facă în primii trei ani de război.

Datorită efortului de a-şi dezvolta propriile drone cu rază lungă de acțiune și apoi de a crește producția, Ucraina este acum capabilă să atace Rusia aproape zilnic. Armata Kievului poate viza metodic nu doar rafinăriile de petrol, ci și centralele electrice și substațiile electrice, declanșând o criză energetică tot mai mare în interiorul Rusiei.

Vineri, Kremlinul a lansat peste 450 de drone și 30 de rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, provocând pene parțiale de curent. Numai săptămâna trecută, Rusia a lansat peste 3.100 de drone, 92 de rachete și aproximativ 1.360 de bombe planante împotriva Ucrainei, majoritatea îndreptându-se spre ținte de infrastructură energetică.

Ucraina plăteşte cu aceeaşi monedă

Însă Ucraina plătește acum cu aceeași monedă. Pe lângă bombardarea rafinăriilor de petrol, Kievul a atacat o centrală electrică civilă din orașul Belgorod din Rusia, lângă granița cu Ucraina, la începutul acestei luni, provocând pene de curent.

Zelenski a spus că acest lucru face parte din strategia de descurajare a Kievului. „Inamicul trebuie să suporte costul acestui război. Dar noi nu ucidem civili”, a spus Zelenski.

Însă arsenalul de rază lungă de acțiune, în creștere, al Ucrainei, permite o campanie mult mai susținută.

Până în prezent, în acest an, Ucraina a atacat 21 din cele 38 de rafinării mari ale Rusiei, a relatat BBC, eliminând aproximativ 38% din capacitatea de rafinare a țițeiului a țării. Zelenski a declarat că atacurile au făcut ca Rusia să piardă până la o cincime din rezerva sa de benzină și au forțat-o să înceapă să importe din Belarus.

Trump i-a spus lui Zelenski că nu-i dă rachete Tomahawk

Președintele american Donald Trump i-a spus omologului ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă, că nu are de gând să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, cel puțin deocamdată, relatează publicația Axios, care citează două surse informate despre discuții.

Potrivit acestora, pe parcursul întâlnirii, apreciate drept "tensionată", Trump a subliniat că prioritatea sa actuală este diplomația și a apreciat că furnizarea de Tomahawk-uri ar putea submina acest demers.

"Nimeni nu a țipat, dar Trump a fost dur", a spus una dintre surse. Potrivit Axios, întâlnirea s-a încheiat brusc după două ore și jumătate.

"Cred că am terminat. Să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare", a spus Trump, referindu-se la discuțiile planificate între SUA și Rusia.