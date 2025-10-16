Trump anunță că nu dă rachete Tomahawk Ucrainei, înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Avem și noi nevoie de ele”

Publicat acum 29 minute

Președintele SUA, Donald Trump, a venit joi seara în Biroul Oval pentru a relata presei despre dialogul purtat cu Vladimir Putin câteva ore mai devreme.

Liderul american a fost întrebat despre eventuala livrare de rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk, pentru care Volodimir Zelenski a venit să discute la Washington, vineri.

"Am vorbit un pic despre Tomahawk. Avem nevoie de ele pentru Statele Unite. Sunt niște arme foarte puternice, Avem multe, dar avem nevoie de ele, nu putem să ne sărăcim stocurile", a spus președintele american.

Anterior declarațiilor liderului SUA, Moscova a comunicat că Putin i-a spus lui Trump la telefon, în legătură o eventuală furnizare de rachete Tomahawk Ucrainei, că "ar dăuna procesului de pace și ar afecta legăturile dintre SUA și Rusia".

"Vladimir Putin și-a reiterat teza că Tomahawk-urile nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă, dar daunele aduse relațiilor dintre țările noastre ar fi semnificative, ca să nu mai vorbim de perspectivele unei reglementări pașnice (...)

Este semnificativ faptul că una dintre principalele teze ale președintelui american a fost aceea că încheierea conflictului din Ucraina ar deschide perspective colosale pentru dezvoltarea cooperării economice între Statele Unite și Rusia", a spus jurnaliștilor consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.Convorbirea celor doi lideri a avut loc la inițiativa Rusiei, a adăugat Ușakov.

Potrivit acestuia, Budapesta a fost sugerată ca loc de întâlnire de către Trump, iar Putin a fost imediat de acord.