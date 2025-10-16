Trump anunță că nu dă rachete Tomahawk Ucrainei, înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Avem și noi nevoie de ele”

Donald Trump: Am vorbit cu Putin despre Tomahawk. Avem nevoie de aceste rachete în SUAPublicat acum 29 minute
Președintele SUA, Donald Trump, a venit joi seara în Biroul Oval pentru a relata presei despre dialogul purtat cu Vladimir Putin câteva ore mai devreme.
Liderul american a fost întrebat despre eventuala livrare de rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk, pentru care Volodimir Zelenski a venit să discute la Washington, vineri.
"Am vorbit un pic despre Tomahawk. Avem nevoie de ele pentru Statele Unite. Sunt niște arme foarte puternice, Avem multe, dar avem nevoie de ele, nu putem să ne sărăcim stocurile", a spus președintele american.
Anterior declarațiilor liderului SUA, Moscova a comunicat că Putin i-a spus lui Trump la telefon, în legătură o eventuală furnizare de rachete Tomahawk Ucrainei, că "ar dăuna procesului de pace și ar afecta legăturile dintre SUA și Rusia".
"Vladimir Putin și-a reiterat teza că Tomahawk-urile nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă, dar daunele aduse relațiilor dintre țările noastre ar fi semnificative, ca să nu mai vorbim de perspectivele unei reglementări pașnice (...)
Este semnificativ faptul că una dintre principalele teze ale președintelui american a fost aceea că încheierea conflictului din Ucraina ar deschide perspective colosale pentru dezvoltarea cooperării economice între Statele Unite și Rusia", a spus jurnaliștilor consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.Convorbirea celor doi lideri a avut loc la inițiativa Rusiei, a adăugat Ușakov.
Potrivit acestuia, Budapesta a fost sugerată ca loc de întâlnire de către Trump, iar Putin a fost imediat de acord.
Volodimir Zelenski a ajuns în SUAPublicat acum 1 ora si 3 minute
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns, joi seară (după fusul orar al României) în Statele Unite, pentru discuții cu Donald Trump care vor avea loc vineri, în Biroul Oval.
Înaintea discuțiilor, Zelenski a reacționat la vestea dialogului de peste două ore pe care l-au purtat la telefon, joi, președinții american și rus.
"Putin cu siguranță nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist.
Limbajul forței și al dreptății va funcționa cu siguranță și împotriva Rusiei.
Vedem deja că Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude despre rachetele Tomahawk", a comunicat el.
Anterior, Moscova a transmis că președintele rus i-a transmis omologului american că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei nu va schimba situația pe câmpul de luptă, dar va compromite șansele de pace și va deteriora relațiile SUA-Rusia.
Și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a reacționat la convorbirea Trump-Putin.
Today’s call between US President Donald Trump and Putin demonstrates how even the discussion about Tomahawk missiles had already forced Putin back into dialogue with America.— Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) October 16, 2025
"Convorbirea de astăzi, dintre președintele SUA, Donald Trump, și Putin demonstrează cum doar discuția despre rachetele Tomahawk l-a forțat deja pe președintele rus să revină la dialogul cu America.
Concluzia este că trebuie să continuăm cu pași fermi. Forța poate crea cu adevărat un impuls pentru pace.
Rușii nu mai dețin nicio inițiativă strategică. Singurul instrument pe care îl au este teroarea împotriva sistemului nostru energetic și speranța că iarna poate deveni o armă care lucrează în favoarea lor.
De aceea, deciziile ferme suplimentare sunt atât de importante. Acestea vor asigura că Putin rămâne fără iluzii și trebuie să caute să pună capăt războiului.
Suficientă forță și determinare pot aduce pacea în Europa, așa cum au făcut-o în Orientul Mijlociu", a scris Sîbiga pe X.