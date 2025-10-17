Analiză CNN: Cum ar putea schimba situația din Ucraina cel mai lung apel telefonic dintre Trump și Putin de până acum

Liderul de la Kremlin a avut joi al optulea dialog telefonic cu Casa Albă din ultimele opt luni — cel mai îndelungat apel până în prezent, potrivit CNN.

În vreme ce președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump se pregătea să se întâlnească la Washington cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski și discuta public despre riscurile livrării de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev, reprezentanții ruși au catalogat discuția inițiată de aceștia drept „pozitivă și productivă” și „desfășurată într-o atmosferă de încredere”.

Convorbirea telefonică dintre Putin și Trump a durat două ore și jumătate, considerată o încercare de ultim moment de a opri orice discuție referitoare la trimiterea de armament american care ar putea schimba cursul războiului din Ucraina.

Putin ar fi precizat, în timpul apelului cu președintele SUA, că că Tomahawk-urile — care au raza de acțiune necesară pentru a lovi mari orașe rusești precum Moscova și Sankt Petersburg — nu ar aduce schimbări majore pe câmpul de luptă și doar ar afecta relația dintre Statele Unite și Rusia, fiind conștient de cât de importantă este această legătură pentru Trump.

Conform unui consilier de la Kremlin, Putin l-a complimentat pe liderul de la Casa Albă, spunând că este un făuritor al păcii în Orientul Mijlociu și dincolo de acesta.

În cadrul conversației, cei doi lideri au discutat despre o eventuală reluare a unor afaceri economice, dar și despre o a doua întâlnire directă între aceștia, de această dată la Budapesta, unde încheierea războiului din Ucraina ar putea fi din nou dezbătută, dacă nu chiar convenită. Vor exista inevitabil comparații cu summitul eșuat din Alaska, din 15 august, când președintele SUA i-a oferit liderului de la Kremlin o primire fastuoasă, dar nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv în ceea ce privește acordul de pace pentru Ucraina.

Totuși, în urma încetării focului în Fâșia Gaza și a eliberării prizonierilor israelieni, Trump și-a exprimat convingerea că reușita din Orientul Mijlociu îl va ajuta să sfârșească războiul dintre Rusia și Ucraina.

Nu se știe, însă, cum va ajunge liderul de la Casa Albă la acest rezultat. Rusia nu a dat de înțeles că ar fi dispusă să accepte vreun compromis, în ciuda pierderilor majore de pe front și a atacurilor sporite cu drone ucrainene asupra infrastructurii sale energetice. Cu toate acestea, Rusia refuză constant ideea de a încheia războiul din Ucraina până nu își atinge obiectivele maximaliste.

Printre obiective, se numără preluarea controlului asupra unor vaste teritorii ucrainene anexate, dar încă necucerite, dar și aplicarea unor restricții dure asupra politicii externe și militare a Ucrainei postbelice – măsuri care ar subordona, în principiu, Kievul voinței statului rusesc. Nicio parte a convorbirii telefonice de joi nu ar fi sugerat că ceva din toate acestea s-ar fi schimbat.

În cele nouă luni de când Trump și-a preluat cel de-al doilea mandat, liderii de la Kremlin au înțeles că oferirea unei angajări personale și promisiunea unui câștig pe termen scurt pot fi la fel de eficiente ca orice compromis dureros.

Reprezentanții din Ucraina, prezenți la Washington, susțin că tocmai discuția despre Tomahawk-uri l-a determinat pe Putin să revină la dialog.