Un avion Qantas a fost blocat la sol, în Roma, din cauza ploșnițelor. Cursa de retur, anulată

Un avion Qantas, blocat la sol, în Roma, din cauza ploșnițelor. Cursa de retur a fost anulată. *Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Getty Images

O aeronavă a companiei Qantas a fost retrasă din serviciu, pe aeroportul din Roma, după ce au fost descoperite la bord ploşnite, relatează The Guardian. Incidentul neașteptat a determinat compania aeriană australiană să își modifice programul zborurilor internaționale.

Compania Qantas a fost nevoită să rețină la sol un Boeing 787 Dreamliner la Roma, întrucât, în timpul zborului de la Perth, oraș situat pe coasta de vest a Australiei, au fost găsite ploșnițe la bord.

Insectele parazite au fost descoperite în partea din față a clasei economice a aeronavei Qantas, în timpul zborului QF5 de la Perth la Roma, efectuat pe 9 octombrie. Informația a fost confirmată marți de o sursă familiarizată cu incidentul, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

Ploșnițele sunt insecte mici care se hrănesc cu sângele unor mamifere, inclusiv al oamenilor, și care pot fi greu de eradicat.

Prezența ploșnițelor la bordul unui avion Qantas a impus retragerea acestuia din serviciu pentru efectuarea operațiunilor de curățare, după aterizarea în capitala Italiei, iar această măsură a dus la anularea zborului de retur programat pentru 10 octombrie.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene australiane a declarat că zborul a fost anulat pentru a permite inginerilor și echipelor de întreținere să efectueze o curățare temeinică a aeronavei după "o problemă identificată la un număr mic de scaune din clasa economică".

Reprezentanţii Qantas au transmis clienţilor "scuze sincere" pentru neplăcerile provocate. Pasagerii afectați au beneficiat de cazare și li s-au rezervat locuri pe zboruri alternative în termen de 48 de ore de la ora de plecare inițială.

Compania aeriană australiană a mai declarat că interioarele aeronavelor sale sunt curățate regulat, la standarde ridicate, și tratate cu dezinfectant la fiecare 50 de zile, ca măsură preventivă.

Cum au ajuns insectele la bord, potrivit specialiștilor

Ploșnițele au fost "mai mult ca sigur" aduse în avion în bagajul cuiva sau pe hainele unui pasager și apoi au scăpat în cabină, a explicat profesoara Michelle Power, parazitolog la Universitatea Macquarie, conform The Guardian.

"Sunt asociate (n.r.: ploșnițele) cu călătoriile. Oamenii pot merge la un hotel infestat și, deoarece le plac spațiile întunecate și sunt atrase de mirosul hainelor umane, își găsesc drumul în bagajul cuiva. Sunt insecte care nu zboară, nu au legătură cu avioanele", a precizat specialista.

Michelle Power a mai menţionat că ploșnițele nu sunt periculoase, chiar dacă mușcăturile lor pot provoca mâncărime și iritații, dar sunt foarte greu de eliminat și se pot ascunde în cearșafuri și crăpături pentru o lungă perioadă de timp fără a avea nevoie să se hrănească.

Specialista spune că există "două fațete ale ploșnițelor". Pe de o parte, persoanele înstărite care călătoresc mult le iau și le răspândesc. Pe de altă parte, cei care se confruntă cu inegalități în sănătate s-ar putea să nu-și permită pesticide sau încălzirea apei la cele 55 de grade Celsius necesare pentru a le ucide.