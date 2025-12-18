Un avion s-a prăbușit în timpul aterizării, în Carolina de Nord. Sunt mai mulți morți

1 minut de citit Publicat la 19:33 18 Dec 2025 Modificat la 19:34 18 Dec 2025

Un avion s-a prăbușit în timpul aterizării, în Carolina de Nord. Foto: X/GloballyPop

Un avion privat s-a prăbușit, joi, în timp ce ateriza pe un aeroport din orașul Statesville, statul Carolina de Nord, scrie CBS News.

Mai multe persoane și-au pierdut viața, a declarat un șerif local, potrivit postului WBTV.

Avionul, un Cessna C550, s-a prăbușit în timpul aterizării pe Aeroportul Regional Statesville, în jurul orei 10:20, joi dimineață, conform Administrației Federale a Aviației (FAA).

O fotografie arată avionul cuprins de flăcări puternice.

Într-o postare pe rețelele sociale, aeroportul a confirmat că a avut loc un „incident aviatic” și a precizat că echipele FAA se deplasau spre fața locului pentru a demara investigația.

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial, Aeroportul Regional Statesville, situat la aproximativ 45 de minute nord de orașul Charlotte, oferă facilități pentru aviația corporativă, fiind utilizat de companii din topul Fortune 500 și de mai multe echipe NASCAR.

Datele de urmărire a zborurilor arată că un avion Cessna 550 care a decolat de pe Aeroportul Regional Statesville puțin după ora 10:00 aparține unei companii private din Carolina de Nord, a relatat WBTV. Potrivit documentelor comerciale citate de post, firma este afiliată cu Greg Biffle, fost pilot NASCAR retras din activitate.

Nu este clar cine se afla la bordul avionului în momentul prăbușirii.

Traiectoria zborului, disponibilă pe platforma FlightAware, sugerează că aeronava a decolat, după care s-a întors și a efectuat un viraj înapoi spre aeroport.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.