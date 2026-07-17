Un cutremur de 7,3 a avut loc în Mexic: A fost emisă o alertă de tsunami. Undele seismice au zguduit Guatemala şi El Salvador

2 minute de citit Publicat la 20:25 17 Iul 2026 Modificat la 20:31 17 Iul 2026

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sudul Mexicului și a fost resimțit în două state vecine. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3, a avut loc vineri, în largul coastelor din sudul Mexicului, declanșând o alertă de tsunami pentru unele zone de pe coasta Oceanului Pacific, relatează BBC şi Reuters. Tot astăzi, Guatemala a fost zguduită de două seisme care au avut magnitudinea 5, respectiv 5,6. Potrivit primelor informaţii, autoritățile nu au raportat victime sau pagube semnificative în Mexic și Guatemala în urma undelor seismice, care au fost resimțite și în El Salvador.

Secretarul Marinei din Mexic, amiralul Raymundo Morales, a declarat într-o conferință de presă că, până în prezent, "nu există un impact grav", însă populația este sfătuită să evite plajele.

Două cutremure, cu magnitudinea 5, respectiv 5,6, au zguduit vineri o mare parte din teritoriul Guatemalei, transmite agenţia de presă EFE, conform Agerpres. Chiar dacă nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, în rândul populaţiei s-a creat panică, mulţi locuitori din capitala Ciudad de Guatemala fiind evacuaţi din unele clădiri, printre aceştia numărându-se şi preşedintele Bernardo Averalo de Leon.

Cel mai puternic dintre cele două seisme, cu magnitudinea 5,6, s-a produs la ora locală 08:48 (14:48 GMT), având epicentrul în departamentul (provincia) Quetzaltenango (nord-vest), potrivit Institutului Naţional de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie şi Hidrologie (Insivumeh).

La aceeaşi oră, în sudul Mexicului, în apropierea frontierei cu Guatemala, a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 7,3, care a determinat Centrul de Alertă pentru Tsunami al Secretariatului Marinei mexicane (CAT-SEMAR) să activeze o alertă pentru coastele ambelor ţări.

Notable quake, preliminary info: M 7.3 - 48 km SW of Aquiles Serdán, Mexico https://t.co/lb0uJuhZ2B — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 17, 2026

Cutremurul cu magnitudinea 5,6 -a obligat pe preşedintele guatemalez să evacueze, împreună cu echipa sa, Palatul Prezidenţial, situat în centrul capitalei.

Preşedintele a îndemnat populaţia să îşi păstreze calmul şi a recomandat evacuarea clădirilor în eventualitatea producerii unor replici seismice.

Al doilea cutremur, cu magnitudinea 5, s-a produs anterior, la ora locală 07:20 (13:20 GMT), cu epicentrul în Oceanul Pacific, potrivit Insivumeh.

Cele două cutremure au fost resimţite destul de intens în mai multe regiuni ale ţării. Pe lângă sediul Executivului, diverse companii private şi instituţii publice, printre care şi Congresul Republicii, din capitală, şi-au evacuat personalul ca măsură de precauţie.

Seismul cu magnitudinea 7,3 s-a produs vineri în apropierea coastelor statului Chiapas din sudul Mexicului, fiind resimţit şi în ţările vecine, Guatemala şi El Salvador.

În urma cutremurului puternic a fost declanşată o alertă de tsunami. Seismul s-a produs în apropierea oraşului mexican Puerto Madero din Chiapas la ora locală 08:48 (14:48 GMT). Autorităţile nu au raportat victime sau pagube materiale imediate.