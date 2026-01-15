Un deputat de la Sofia face declarații halucinante chiar în Parlament: Bulgaria ar trebui să anexeze sudul Basarabiei de la Ucraina

Noul sezon politic din Bulgaria a început cu o propunere șocantă și controversată venită din partea liderului partidului pro-rus și anti-UE „Renașterea” (Revival), Kostadin Kostadinov. În ședința de deschidere a Adunării Naționale, el a prezentat o viziune de „refondare a Bulgariei”, care include revendicări teritoriale asupra unor pământuri suverane ale Ucrainei, în special asupra Basarabiei de Sud, regiune în care există istoric o minoritate bulgară. Formulate în plin război din Ucraina, astfel de pretenții contrazic direct dreptul internațional și plasează Bulgaria într-o poziție diplomatică extrem de sensibilă. Kostadinov și-a justificat poziția prin ceea ce a numit argumente istorice și geopolitice, scrie Novinite.

Dincolo de revendicările teritoriale, Kostadinov a cerut reevaluarea participării Bulgariei în organizațiile internaționale. El a susținut că țara ar trebui să se retragă din Uniunea Europeană și din NATO dacă politicile acestora nu corespund intereselor naționale ale Bulgariei. „Singurul aliat adevărat al Bulgariei este propriul popor”, a afirmat el de la tribuna Parlamentului. Liderul „Renașterii” a criticat și zona euro, asociind aderarea cu dificultăți economice, în ciuda avertismentelor economiștilor privind riscurile izolării.

Kostadinov a invocat declinul demografic, veniturile scăzute și problemele sistemice din sănătate și educație pentru a argumenta necesitatea unor reforme radicale. El a prezentat aceste realități drept dovada că națiunea are nevoie de o schimbare drastică, care, în viziunea sa, ar include revizuirea granițelor și o orientare izolaționistă. Analiștii avertizează însă că asemenea măsuri ar putea agrava criza economică a țării. În același registru, Kostadinov a inclus și Macedonia de Nord în ambițiile sale teritoriale, susținând că și aceasta ar trebui „readusă” Bulgariei.

Liderul „Renașterii” a enunțat și alte obiective, între care înființarea unui tribunal special care să investigheze presupuse crime împotriva securității naționale și economice a Bulgariei comise după 1990. Platforma partidului său, a subliniat el, prevede și ieșirea din „uniuni internaționale” care nu ar servi intereselor țării.

Ambasada Ucrainei la Sofia a condamnat declarațiile lui Kostadinov, calificându-le drept un revisionism periculos

Reprezentanța diplomatică a subliniat că propunerile de modificare a frontierelor europene amintesc de unele dintre cele mai întunecate capitole ale secolului XX și nu au nicio justificare legală sau națională.

Diplomații ucraineni au avertizat că tolerarea unei asemenea retorici pune în pericol securitatea și stabilitatea Europei, invocând ca exemplu agresiunea în curs a Rusiei.

Totodată, ei au cerut tuturor actorilor politici bulgari să evite declarații care ar putea interfera cu afacerile interne ale Ucrainei sau ar putea pune sub semnul întrebării integritatea sa teritorială, mai ales în contextul apropierii alegerilor parlamentare anticipate.