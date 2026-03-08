Un fost rapper va deveni următorul premier al Nepalului. Cine e Balen, vedeta care l-a zdrobit în alegeri pe fostul prim-ministru

RSP-ul lui Balen, format abia acum trei ani de un fost director TV, a obținut o majoritate absolută rară. Foto: Profimedia Images

Balendra Shah, rapperul devenit politician și figura populară a unei revoluții a generației Z, este pregătit să devină următorul prim-ministru al Nepalului, după ce partidul său a câștigat alegerile cu o marjă fără precedent. Fosta vedetă l-a învins chiar în circumscripția lui pe fostul premier cu patru mandate la activ, KP Sharma Oli. Tinerii care au forțat prăbușirea guvernului își pun acum toate speranțele în Balendra Shah, însă experții spun că îl așteaptă un mandat plin de provocări pentru a reuși, cu adevărat, să reformeze țara, relatează The Guardian.

Shah, cunoscut pe scară largă drept Balen, și partidul său, Rastriya Swatantra Party (RSP), au obținut o victorie zdrobitoare rară în primele alegeri organizate după protestele conduse de tineri, în timpul cărora zeci de persoane au fost ucise, iar fostul guvern a fost răsturnat.

„Este victoria speranței și a schimbării”, a declarat Ramesh Paudyal, lider senior al RSP. „Este cea mai frumoasă confirmare a mișcării generației Z. Adevăratul omagiu adus martirilor generației Z va fi exprimat prin munca desfășurată zi de zi de guvernul condus de Balendra Shah.”

O victorie zdrobitoare pentru partidul lui Balen

Nemulțumirea și furia publicului față de vechea gardă politică au fost evidente în rezultate, partidele veterane și liderii lor pierzând un număr uriaș de locuri. RSP-ul lui Balen, format abia acum trei ani de un fost director TV, a obținut o majoritate absolută rară.

Sistemul electoral al Nepalului – care combină votul majoritar uninominal cu reprezentarea proporțională – a dus de obicei la guverne de coaliție slabe. Însă, pe măsură ce numărarea voturilor se apropia de final, RSP câștigase cel puțin 122 din cele 165 de mandate directe și conducea în alte trei, ceea ce plasa partidul pe drumul spre cea mai mare majoritate electorală de când Nepalul a devenit o democrație.

Rezultatele finale ale alegerilor, care vor include și locuri suplimentare atribuite prin reprezentare proporțională, sunt așteptate în zilele următoare.

Scrutinul a fost considerat unul dintre cele mai importante și captivante din ultimii ani, opunând „greii” care au dominat politica Nepalului timp de decenii unei generații mai tinere care promite să pună capăt corupției și să ofere țării un nou început.

Deși relativ nou în politică, Shah, în vârstă de 35 de ani, era văzut drept favorit, desfășurând o campanie dinamică ce a exploatat dorința de schimbare, în special în rândul tinerilor nepalezi.

Inginer de profesie, Shah a devenit celebru ca rapper ale cărui piese criticau sărăcia, șomajul și corupția. În 2022, s-a orientat spre funcții publice, candidând independent pentru a deveni primar al orașului Kathmandu. După ce a câștigat cu o majoritate solidă, a început sarcina uriașă de a curăța orașul, inclusiv demolarea clădirilor neautorizate și rezolvarea problemelor legate de deșeuri.

Însă revolta tinerilor din septembrie anul trecut a fost cea care l-a adus pe Shah în prim-plan la nivel național. După izbucnirea bruscă a protestelor – declanșate de interzicerea rețelelor sociale, dar alimentate de o frustrare mai largă legată de lipsa oportunităților economice – guvernul a răspuns cu forță, iar 19 protestatari au fost uciși.

Revolta s-a transformat într-un val mai larg de tulburări și atacuri incendiare în care au murit 70 de oameni și au dus la demisia guvernului condus de prim-ministrul cu patru mandate la activ, KP Sharma Oli, și de vechiul său partid comunist.

Rapiditatea cu care guvernul a fost răsturnat i-a lăsat pe mulți din mișcare în stare de șoc. Shah a fost alegerea preferată a liderilor protestelor generației Z pentru funcția de prim-ministru interimar, însă el a refuzat și a ales să aștepte până la alegerile oficiale din 5 martie.

Ca simbol al confruntării dintre vechea gardă și noua generație, Shah a decis să candideze în circumscripția Jhapa-5, intrând direct în competiție cu Oli, în vârstă de 74 de ani.

Victoria covârșitoare a lui Shah a fost declarată sâmbătă seara: 68.348 de voturi față de 18.724 pentru Oli. Recunoscând înfrângerea, fostul prim-ministru i-a urat lui Shah „un mandat neîntrerupt de cinci ani și cele mai sincere urări de bine”.

Venind să-și ridice certificatul de alegere purtând ochelarii săi de soare închiși la culoare și sacoul negru caracteristic, Shah a ieșit prin trapa mașinii și a ridicat un banner pe care scria: „Felicitări tuturor, aceasta este victoria voastră.”

Sursa foto: Profimedia Images

Un mandat plin de provocări

În Jhapa-5 a existat mult entuziasm după victoria lui. „Unul dintre principalii factori care au dus la mișcarea generației Z, KP Oli, a fost învins. Pare că s-a făcut dreptate pentru martiri”, a spus Aditya Karna, în vârstă de 23 de ani. „Acum există așteptarea ca Balen să conducă țara spre un viitor mai bun.”

Bhawana Raut, lideră a mișcării generației Z care a votat în Jhapa, a spus că rezultatul ar putea aduce în sfârșit „vindecare” după violențele declanșate în timpul protestelor din septembrie. „Acest lucru transmite un mesaj clar tuturor celor care ajung la putere: trebuie să fie responsabili”, a spus ea. „Chiar și liderii care au ajuns sus după o luptă atât de mare pot fi reduși la zero de votanți într-o singură clipă. Guvernul trebuie să fie un servitor al poporului, nu o autoritate care conduce.”

Cu toate acestea, analiștii au subliniat că Shah are în față o sarcină dificilă, inclusiv gestionarea așteptărilor foarte mari ale generației tinere. Printre promisiunile făcute în campanie s-a numărat investigarea și judecarea foștilor lideri pentru corupția adânc înrădăcinată, precum și investigarea guvernului Oli pentru rolul său în uciderea protestatarilor generației Z.

„Publicul are multe aspirații și multe dorințe”, a declarat analistul politic Lok Raj Baral. „Și-au pus speranțe extrem de mari, dar într-o țară precum Nepalul este foarte dificil să le îndeplinești. Birocrația rămâne aceeași, doar conducerea politică este nouă.”

Având în vedere că Nepalul este o țară fără ieșire la mare, situată între India și China – ale căror interese concurente au trecut adesea peste nevoile interne – mulți au subliniat cât de importantă va fi politica externă în timpul mandatului lui Balen.

Baral a adăugat: „Au câștigat majoritatea în mare parte pentru că i-au convins pe oameni că vor lucra pentru o bună guvernare. Acest mandat este pozitiv. Dar, din momentul în care Balen devine prim-ministru, provocările îl vor aștepta la fiecare pas.”