Un fulger a lovit un copac într-un parc de distracții din Suedia. O femeie a ajuns la spital în stare gravă

<1 minut de citit Publicat la 19:35 28 Iun 2026 Modificat la 19:35 28 Iun 2026

sursa foto: colaj Getty / Facebook - Tosselilla Sommarland

Mai multe persoane au fost rănite duminică după ce un fulger a lovit un copac în parcul de distracții Tosselilla Sommarland din regiunea Skane, în sudul Suediei. Una dintre victime, o femeie de 45 de ani, a fost spitalizată în stare gravă, notează Agerpres.

Parcul anunțase furtuna din timp și se asigurase că niciun vizitator nu se afla în piscinele complexului în momentul în care a lovit trăsnetul. Fulgerul a căzut însă într-un copac, iar un grup care trecea prin apropiere a fost lovit de crengi și resturi.

„Astăzi o furtună puternică s-a produs deasupra Tosselilla, provocând mai multe lovituri de fulger direct asupra parcului. Drept urmare, mai multe persoane au fost rănite”, au transmis oficialii parcului pe Facebook.

Pe lângă femeia spitalizată în stare gravă, alte două persoane au fost transportate la spital cu ambulanța. Doi adulți și cinci copii au primit îngrijiri la fața locului. „Toți au răni minore”, au precizat autoritățile din regiunea Skane.

Institutul meteorologic și hidrologic suedez emisese duminică avertizări de furtuni și ploi abundente pentru o mare parte din sudul Suediei.