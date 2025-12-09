Un italian și-a lăsat averea de 3 milioane de euro menajerei pe care o cunoștea de câteva zile. Ce l-a făcut să ia decizia

Scandalul moștenirii s-a încheiat cu o condamnare în primă instanță. FOTO: Hepta

Un om de afaceri din Italia a provocat un imens scandal după ce a întocmit un testament prin care a lăsat întreaga sa avere de 3 milioane de euro menajerei care îl îngrijea de doar 20 de zile. Controversele au ajuns în Instanță, după sesizarea autorităților de către rudele bărbatului. Inițial, îngrijitoarea și soțul ei au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru fraudă, dar ulterior au fost achitați, potrivit Corriere della Sera.

Aceștia au fost anchetați în 2021, când nepotul omului de afaceri a descoperit că unchiul său murise în mai 2020, la vârsta de 92 de ani, din cauza „epuizării cauzate de anorexie” și că trupul său fusese incinerat fără știrea familiei.

Mai mult, acesta a aflat că averea, evaluată la aproximativ 3 milioane de euro, a fost moștenită de îngrijitoarea sa. De aici a rezultat plângerea la parchet, ancheta, sechestrul bunurilor și procesul, care s-a încheiat cu o condamnare în primă instanță. Omul de afaceri era un bărbat care suferea de fragilitate mintală, iar îngrijitoarea și soțul ei profitaseră de acest lucru, potrivit Instanței.

În apel, condamnarea a fost anulată. O recitire a documentelor și a mărturiilor dezvăluie că bărbatul și-a gestionat întotdeauna averea cu extremă precauție până în 2019, când, în urma unei fracturi de femur și a mai multor accidente vasculare cerebrale, a devenit incapabil din cauza unui „declin fizic și cognitiv ușor”, deși a rămas perfect „capabil să înțeleagă”. După o serie de spitalizări și clinici private, s-a întors acasă și le-a cerut rudelor sale - vărul și nepotul său - să stea cu el, dar aceștia i-au sugerat „să angajeze un îngrijitor” sau, alternativ, să-l plaseze într-un centru medical. Acest refuz l-a determinat pe omul de afaceri să-l excludă din testament pe nepotul său (care ar fi trebuit să-i fie moștenitor).

Bătrânul le-a exprimat, de asemenea, prietenilor și cunoștințelor dorința de a nu-și mai vedea rudele care îl abandonaseră, atât de mult încât a cerut ca interfonul tradițional să fie înlocuit cu un videointerfon „pentru a-i împiedica să intre în casa lui”.

În plus, potrivit judecătorilor, asistenta medicală și soțul ei nu l-au „îndemnat” pe bătrân să facă testament: „Bărbatul și-a exprimat intenția de a o numi pe îngrijitoare drept moștenitoare a sa la cinci zile după angajarea ei. Nu se crede că, într-un timp atât de scurt, inculpatul a reușit să-i câștige încrederea și să-l convingă să facă testament în favoarea ei, ocolind rudele sale. Mai degrabă, este realist să credem că femeia și soțul ei (care, în plus, nu frecventa casa lui) nu și-au dat seama de „declinul cognitiv” al bătrânului și că acesta a ales-o pentru că „se certase cu rudele sale”.

Prin urmare, cuplul a fost achitat de înșelăciune, deoarece fapta nu a fost dovedită. În același timp, însă, magistrații au emis un decret prin care au dispus punerea sub sechestru a banilor, pentru a-i „îngheța” în cazul în care Curtea Supremă ar anula din nou verdictul.