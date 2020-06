Un Lamborghini nou a fost făcut praf într-un accident, la 20 de minute după ce a fost cumpărat. Cum s-a întâmplat

Șoferul a oprit pe autostrada M1, suspectând o defecțiune mecanică. În doar câteva secunde mașina a fost lovită din spate de un șofer care conducea o autoutilitară.

Richard Whiteley, de la Poliția West Yorkshire, a postat imagini cu autoturismului avariat: „Este doar o mașină! Un Lamborghini vechi de doar 20 de minute, care a oprit din cauza unei defecțiuni mecanice în banda 3, a fost lovit din spate de un șofer nevinovat”.

Cum era de așteptat, accidentul a provocat un blocaj major pe autostradă.

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD