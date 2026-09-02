Un mare oraș din SUA a pornit cruciada împotriva Inteligenței Artificiale în școli. Exemplul ar putea fi urmat în toată America

New York-ul va interzice elevilor din școlile publice să folosească Inteligența Artificială. Foto: Getty Images

Utilizarea Inteligenței Artificiale (AI) de către elevii din școlile publice, până la clasele de liceu, va fi interzisă în New York, scrie miercuri Agerpres, care citează AFP. Decizia a fost anticipată de relatări în presa locală.

AFP a citat, miercuri, o "sursă apropiată situației" și precizează că Primăria din New York și Departamentul de Educație al metropolei americane nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Utilizarea AI de către elevi va fi permisă într-un mod foarte limitat la liceu

Potrivit agenției franceze de știri, utilizarea AI de către elevi va fi permisă doar începând cu ciclul liceal. Chiar și aici, folosirea chatboților AI va fi limitată la aplicații specifice, cum ar fi învățarea legată de tehnologie sau anumite programe pilot.

Conform publicației The New York Times, chatboții prezentați de platforme ca însoțitori AI ce oferă sprijin psihologic vor fi, de asemenea, interziși. Se pune, totuși, problema cum va putea fi controlată în mod efectiv utilizarea Inteligenței Artificiale de către elevi în afara școlii, remarcă AFP.

Noile reguli mai prevăd că profesorii pot utiliza AI ca parte a atribuțiilor lor, de exemplu pentru a pregăti lecții sau a scrie mesaje. Departamentul Educației din New York mai recomandă limitarea timpului petrecut în fața ecranelor la 45 de minute în clasă pentru elevii de gimnaziu și la 30 de minute pentru elevii de școală primară.

Primăria din New York a pregătit terenul încă din primăvară pentru restricționarea utilizării AI de către elevi

Aceste noi reguli urmau să fie prezentate oficial miercuri. Ele vin în urma unui document inițial, publicat în luna martie. Considerat prea indulgent, draftul a stârnit indignare în rândul multor părinți și profesori.

Inițial, prevederile lăsau elevilor din învățământul public din New York posibilitatea de a utiliza Inteligența Artificială pentru "cercetare, explorare și proiecte creative".

Confruntat cu proteste, responsabilul cu școlile publice din New York, Kamar Samuels, a declarat că autoritățile nu au comunicat corespunzător și a dat asigurări că departamentul său va examina "îndeaproape" posibilitatea unor reguli mai stricte pentru utilizarea chatboților de către elevii cu vârste mici.

Orientările privind tehnologia în școlile publice din New York sunt urmate pe scară largă în Statele Unite și nu numai. New York-ul este cel mai mare district școlar din țară, cu puțin peste 900.000 de elevi în perioada 2024 - 2025.

Departamentul metropolitan al Educației va înființa un grup de lucru format din profesori, oficiali aleși, experți și reprezentanți sindicali, însărcinat cu elaborarea unui raport în aprilie 2027, mai precizează AFP. Documentul va servi drept bază pentru politica municipală privind utilizarea AI în școli.