Momentul "Trimiteți-i înapoi" de la votul celei mai dure legi a migrației. Eurodeputații de dreapta au aplaudat:"Își urlau efectiv ura"

Eurodeputații de dreapta au fost criticați dur după ce au sărbătorit un vot menit să ducă la creșterea numărului de expulzări în Uniunea Europeană, scandând "Trimiteți-i înapoi".FOTO: Captură video

Eurodeputații de dreapta au fost criticați dur după ce au sărbătorit un vot menit să ducă la creșterea numărului de expulzări în Uniunea Europeană, scandând "Trimiteți-i înapoi". Alți parlamentari au reacționat imediat, strigând "Rușine să vă fie". Confruntarea tensionată din Parlamentul European a avut loc miercuri, după ce eurodeputații au votat, cu 418 voturi pentru și 218 împotrivă, în favoarea unor măsuri controversate care urmăresc intensificarea returnărilor persoanelor fără acte, scrie The Guardian. Este considerată cea mai strictă lege privind migrația de până acum.

Reforma a fost criticată pe scară largă de organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv de Amnesty International France, care a descris săptămâna aceasta planurile drept "absurde, crude și discriminatorii", dar și de 16 experți ONU, care au prezentat recent peste o duzină de moduri în care noile reguli ar putea încălca dreptul internațional privind drepturile omului.

Planurile includ măsuri prin care persoanele ar putea fi reținute până la doi ani sau trimise în centre externe, descrise drept potențiale "găuri negre ale drepturilor omului". De asemenea, ele ar permite ca un model de aplicare a legislației privind imigrația similar ICE să câștige teren în Europa.

Miercuri, în momentul în care o alianță formată în principal din eurodeputați de centru-dreapta și de extremă dreapta au făcut front comun pentru a susține aceste măsuri, aprobarea a fost întâmpinată cu aplauze puternice în Parlament. Mulți eurodeputați de dreapta s-au ridicat în picioare, iar câțiva au ridicat pumnii în aer în timp ce scandau "Trimiteți-i înapoi".

Câteva secunde mai târziu, un al doilea cor, de această dată format din politicieni de centru-stânga și de stânga, a răspuns scandând "Rușine să vă fie".

"Depravarea umană a unei anumite facțiuni politice pare cu adevărat să nu cunoască limite"

Momentul a evidențiat diviziunile profunde din Parlamentul European, după ce alegerile din 2024 au dus la un număr record de eurodeputați naționaliști și de extremă dreapta.

Sărbătorirea votului de către extrema dreaptă a fost condamnată rapid. Javi López, eurodeputat socialist și vicepreședinte al Parlamentului European, a descris ședința plenară drept "rușinoasă". Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a adăugat: "Ca și cum oamenii ar fi colete. Familii. Minori. Deportați în țări terțe. Aceasta este Europa pe care o impun ei".

Manus Carlisle, care coordonează comunicarea pentru grupul Stângii din Parlamentul European, a spus că a fost un "moment întunecat, care probabil va rămâne în istoria UE", în timp ce eurodeputata franceză Laurence Farreng, din grupul Renew, a afirmat că a fost un moment în care "extrema dreaptă își urlă ura".

Ilaria Salis, eurodeputată italiană din Alianța Verzilor și Stângii, care a ajuns în atenția publică în 2023 după ce a fost arestată la o contramanifestație față de un miting neonazist la Budapesta, a descris momentul drept "îngrozitor".

"Depravarea umană a unei anumite facțiuni politice pare cu adevărat să nu cunoască limite: să te bucuri de deportarea unor oameni nevinovați", a scris ea pe rețelele sociale. "Să te bucuri nu pentru că viața cuiva se îmbunătățește, ci pentru că viața altcuiva - considerat diferit, inferior, mai puțin demn de drepturi - se înrăutățește."

Salis a spus că astfel se strecoară fascismul în instituțiile democratice. "Astăzi, migranții și persoanele rasializate sunt în primul rând în vizor - țapii ispășitori prin excelență ai propagandei vulgare a dreptei", a afirmat ea. "Dar mâine, dacă vom continua în acest ritm, va veni rândul tot mai multor oameni. Va fi rândul clasei muncitoare, al activiștilor și al disidenților - iar, în cele din urmă, al oricui nu se conformează ordinii pe care încearcă să o impună."

Grupul Socialiștilor și Democraților a avertizat că scandările extremei drepte sunt doar primul pas. "Trimiteți-i înapoi" nu este o politică de migrație. Este un slogan al fricii, care deschide drumul către un viitor mult mai întunecat", a transmis grupul pe rețelele sociale.

Alții, precum Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria, formațiune de extremă dreapta, au salutat momentul. Kickl, care în ultimele alegeri a făcut campanie folosind titulatura "cancelarul poporului", folosită cândva pentru a-l descrie pe Adolf Hitler, născut în Austria, a prezentat scena drept o demonstrație de forță a parlamentarilor de dreapta.

"Faptul că "Trimiteți-i înapoi" s-a strigat în sala de plen arată, mai presus de toate, un lucru: presiunea dreptei are efect. Este un pas important, dar în niciun caz capătul drumului", a spus el pe rețelele sociale.