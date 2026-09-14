Un profesor cubanez de dansuri latino ar fi recrutat oameni pentru atacuri în România și în alte trei țări UE. Cine era "Adrian"

Un profesor cubanez de dansuri latino ar fi recrutat oameni pentru atacuri în România și alte trei țări UE. FOTO: captura Youtube

În 2024, un cubanez, profesor de dansuri latino, a coordonat o serie de incendieri în România și alte trei țări din Uniunea Europeană, acționând în numele serviciilor de informații ruse. O investigație Deutsche Welle l-a urmărit până la un studio de dans latino din Rusia.

Pe rețelele sociale, bărbatul se prezenta drept "Adrian" sau "Dios", care înseamnă "Dumnezeu" în limba spaniolă. În 2024, conturi asociate cu el au publicat anunțuri pentru recrutări pe Telegram. "Lucrează ca fotograf", se arăta într-un anunț în limba rusă, publicat într-un grup despre oportunități de muncă în Polonia. "Cei interesați să candideze să trimită CV-ul, numărul de telefon și pașaportul", se arăta într-un alt anunț, publicat într-un grup pentru cubanezi aflați în Rusia.

"Căutăm persoane cu experiență militară în supraveghere, informații, logistică și manevre tactice", se preciza în limba spaniolă într-un grup pentru latino-americani. Oferta promitea 1.500 de dolari și un bonus pentru fiecare operațiune dusă la capăt.

Dios a atras mai multe persoane în operațiuni de sabotaj în cel puțin patru țări din UE, arată o investigație realizată de DW împreună cu alte trei televiziuni europene. Cei mai mulți recruți proveneau din țări vorbitoare de spaniolă.

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Timp de mai multe luni, DW și partenerii săi au realizat zeci de interviuri cu oficiali din domeniul securității și persoane apropiate suspecților. Jurnaliștii au analizat documente judiciare clasificate, declarații oficiale, postări de pe rețelele sociale și date ajunse în spațiul public pentru a afla cine este Dios și cum și-a creat rețeaua de persoane care să comită atacuri prin incendiere în Europa.

Nu toți recruții și-au dus însă misiunile la capăt.

"De multe ori sunt vizate persoane vulnerabile"

Unul dintre oamenii recrutați de Dios a fost Luis Alfonso Murillo Diosa, care avea 34 de ani la acea vreme.

Originar din Caicedo, un oraș rural din vestul Columbiei cunoscut pentru peisajele sale montane și culturile agricole, Murillo a crescut într-o familie de cultivatori de cafea. Mai mulți ani de recolte slabe au împins însă afacerea familiei în datorii, potrivit unei persoane apropiate acesteia.

Murillo a petrecut șase ani în armata columbiană. Potrivit documentelor judiciare, a părăsit armata în 2015. Ulterior, a schimbat mai multe locuri de muncă, asemenea multor foști militari, urmând cursuri pentru a deveni barista, lucrând ca bodyguard și ajutând în afacerea familiei cu cafea.

La începutul lui 2024, Murillo a decis să se înroleze în armata ucraineană, unde luptătorii străini pot câștiga câteva mii de euro pe lună atunci când sunt trimiși pe front, arată documentele judiciare.

În căutarea unor informații despre procesul de recrutare, el s-a alăturat unui grup de Facebook destinat latino-americanilor care voiau să lupte în Ucraina. Atunci a fost contactat de Dios.

"De multe ori sunt vizate persoane vulnerabile", spune Daniela Richterova, conferențiară în studii de intelligence la King's College London. "Persoane care au nevoie de bani, sunt dispuse să călătorească pentru bani și sunt dispuse să nu pună prea multe întrebări despre scopul activităților pe care le desfășoară."

Arestat pentru tentativă de sabotaj

Într-un mesaj privat pe Facebook, Dios s-a prezentat drept membru al unui "grup special" și i-a propus lui Murillo să lucreze pentru el în cadrul unor "misiuni speciale" în Europa, în loc să meargă în Ucraina, potrivit unor documente judiciare clasificate consultate de DW.

Murillo a acceptat oferta, iar Dios a organizat totul de la distanță: bilete de avion, cazare și transport. Cei doi nu s-au întâlnit niciodată personal.

După ce Murillo a ajuns la București, în iulie 2024, Dios i-a trimis o imagine din satelit în care erau marcate o instalație de reciclare și un puț de petrol. Murillo trebuia să fotografieze și să filmeze locațiile, iar ulterior să provoace un incendiu. A fost însă reținut în timp ce se afla în apropierea instalației de reciclare, într-o noapte în care făcea fotografii. Potrivit documentelor judiciare, Murillo le-a spus anchetatorilor că nu intenționa să provoace un incendiu. El a susținut că încerca să ajungă în Europa pentru a merge în Ucraina și că nu știa pentru cine lucra.

În 2025, Murillo a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

"Agenții de unică folosință" ai Rusiei

DW și partenerii săi au confirmat că Murillo era unul dintre cel puțin 12 oameni recrutați de Dios pentru acte de sabotaj în Europa. Acești recruți sunt numiți frecvent "agenți de unică folosință", adică persoane recrutate adesea online, care uneori nici măcar nu știu cine le angajează sau care este scopul real al misiunilor lor.

Kremlinul a folosit tot mai mult astfel de agenți după ce guvernele statelor UE au expulzat zeci de diplomați ruși suspectați de spionaj și operațiuni de dezinformare, în urma invaziei Ucrainei din 2022, spune cercetătorul specializat în conflicte Keir Giles pentru DW.

"Acest lucru a creat un gol în capacitatea Rusiei, iar rușilor le-a luat timp să găsească această nouă metodă de recrutare a unor oameni aleși la întâmplare pentru a comite atacuri care, uneori, par la rândul lor întâmplătoare", spune Giles, autorul mai multor cărți despre armata rusă.

Numai în 2024, astfel de agenți au incendiat un centru comercial din Polonia, au dat foc unui magazin Ikea din Lituania și au livrat colete incendiare care au provocat incendii în centre logistice din mai multe țări europene. În august, autoritățile germane au afirmat că agenți recrutați în acest mod au dirijat o dronă încărcată cu explozibili către un avion ucrainean de transport de marfă aflat pe aeroportul din Leipzig.

Persoanele suspectate de astfel de atacuri nu sunt, de regulă, cetățeni ruși și nici nu au o legătură cunoscută anterior cu serviciile de informații ruse. Mulți dintre cei anchetați sau condamnați au fost refugiați ucraineni, infractori de nivel redus sau tineri din comunitățile locale care căutau să facă bani rapid.

"Rusia nu trebuie să fie deosebit de atentă să-și ascundă urmele, pentru că nu există un dezavantaj real dacă este descoperită", spune Giles. "În plus, acest lucru contribuie la imaginea pe care Rusia vrea să o proiecteze: că este omniprezentă și că poate provoca pagube oriunde."

Sabotaj rusesc coordonat din Cuba

DW a confirmat că, pe parcursul a patru luni din 2024, Dios le-a ordonat recruților să incendieze două firme care comercializau materiale de construcții în Polonia, un garaj de autobuze din Cehia, o instalație de reciclare din România și echipamente destinate Ucrainei, produse de o companie din Lituania.

Procurorii lituanieni au fost singurii care au atribuit public seria de incendieri serviciului rus de informații militare, cunoscut sub numele de GRU. Aceștia au inclus, de asemenea, pe lista internațională a persoanelor căutate un cubanez care locuiește în Rusia.

După analizarea unor documente judiciare clasificate și a zeci de fișiere divulgate, DW și partenerii săi au putut confirma că cetățeanul cubanez Oemis Romagoza Durruthy este bărbatul care se ascunde în spatele aliasului "Dios". Născut în Camagüey, al treilea oraș ca mărime din Cuba, Romagoza locuiește în Rusia de cel puțin șapte ani.

Romagoza este profesor de dans latino în orașul Petrozavodsk din nordul Rusiei și apare ca persoană de contact pe canalele de social media ale unui studio local de dans, Made in Cuba. În zeci de videoclipuri publicate online de la cursurile sale, el arată pașii de salsa, bachata și kizomba.

Romagoza s-a căsătorit cu o rusoaică în 2022 și ulterior a obținut cetățenia rusă. Mai multe fotografii de la nunta lor, descoperite de DW pe rețelele sociale, îi arată pe cei doi lângă un pian de mari dimensiuni. Alte fotografii îi prezintă alături de cei doi copii ai lor.

DW nu a putut stabili când și cum a început Romagoza să lucreze pentru serviciile secrete ruse. Datele divulgate indică însă faptul că acesta ar fi avut probleme financiare. În 2023, a împrumutat bani de la mai multe firme de creditare. Într-unul dintre documente, a indicat un lanț de supermarketuri drept angajator.

Câteva luni mai târziu, Romagoza s-a alăturat mai multor grupuri de Facebook pentru latino-americani care căutau de lucru în Polonia sau voiau să lupte în Ucraina. Aproximativ în aceeași perioadă, Dios a început să publice oferte de muncă pe Telegram.

Sabotajul continuă în UE

Nu este clar dacă Dios a continuat să recruteze persoane sau să coordoneze alte atacuri după septembrie 2024. Campania de sabotaj atribuită Rusiei în Europa nu s-a oprit însă.

Numai în luna august, Estonia a arestat doi suspecți pentru un atac prin incendiere asupra unei companii care furnizează vehicule militare fără pilot Ucrainei, iar Polonia a raportat incendii la alte două unități unde sunt produse componente pentru drone și elicoptere. Autoritățile din ambele țări suspectează implicarea Rusiei.

"Se pare că există în continuare persoane suficient de naive sau care au atât de mare nevoie de bani încât sunt motivate de recompense financiare să desfășoare astfel de activități", spune Richterova, a cărei cercetare se concentrează asupra serviciilor de informații ruse.

Cel puțin nouă dintre agenții de unică folosință recrutați de Romagoza au fost prinși. Doi execută pedepse de șase până la opt ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj sau terorism. Alții așteaptă în prezent să fie judecați.

Între timp, autoritățile europene continuă să îl caute pe Romagoza, care s-ar putea afla în continuare în Rusia. În aprilie, studioul Made in Cuba a publicat un videoclip în care acesta predă un curs de salsa. Romagoza apare în fața unei oglinzi, conducând un grup de femei care îi urmează pașii și comenzile. "Pentru că asta sunt eu. În rai, eu sunt șeful", se aude în melodia cubaneză de salsa din fundal.

Aproximativ în aceeași perioadă în care studioul de dans latino a publicat videoclipul, Romagoza s-a alăturat cel puțin altor două grupuri de Facebook pentru latino-americani care căutau de lucru în Polonia.