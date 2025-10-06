Un spectacol cu drone s-a transformat în haos în China, după ce vehiculele fără pilot au căzut în flăcări peste spectatori

Incendiu în China, la un spectacol cu drone, după ce vehiculele fără pilot au căzut în flăcări peste spectatori

Un incendiu puternic a fost raportat în China în timpul unui spectacol cu ​​drone, ca urmare a defecţiunilor apărute la mai multe vehicule aeriene fără pilot, care au căzut peste spectatori. Incidentul a fost raportat pe data de 2 octombrie, în oraşul Liuyang, potrivit CNN.

Ceea de trebuia să fie un spectacol orbitor de lumini pe cerul nopţii, la Sky Theatre, oraşul Liuyang, s-a transformat rapid într-un moment de panică, după ce zeci de drone în flăcări au căzut peste spectatori.

Potrivit imaginilor apărute pe reţelele de socializare, mulțimi îngrozite alergă să se adăposteasă, în timp ce flăcări și resturi de dronă cad din cerul nopții direct peste spectatorii adunaţi pentru a urmări spectacolul nocturn. Disperaţi, unii participanţi au folosit chiar scaune pe post de scuturi, încercând să evite posibile răni grave.

Autorităţile din China au susținut că vremea neobișnuit de uscată ar fi cauzat defecţiuni apărute la nivelul dronelor.

Videoclipurile care s-au viralizat indică faptul că incidentul a provocat alte mici incendii în apropiere de Sky Theatre din oraşul Liuzang. Acestea au fost stinse în câteva minute de echipele de intervenţie, care au crerat o zonă de evacuare de o milă, pentru a împiedica propagarea flăcărilor.

În urma incidentului, nu au fost raportate victime, au mai precizat autorităţile chneze.

Liuyang este cunoscut pentru găzduirea de spectacole pirotehnice ample, zeci de mii de vizitatori călătorind anual pentru a vedea evenimente cu artificii şi lumini, fiind denumit drept „Capitala artificiilor”. Cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou, peste 160.000 de oameni au venit în oraş pentru a vedea spectacolul de artificii.



