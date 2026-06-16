Uniunea Europeană a interzis "friptura vegetală". Ce soartă li s-a rezervat burgerilor și cârnaților vegetali

1 minut de citit Publicat la 16:29 16 Iun 2026 Modificat la 16:38 16 Iun 2026

Burgeri vegetali. Uniunea Europeană a interzis produselor care nu conțin carne să fie numite "friptură". Foto: Getty Images

Parlamentul European a adoptat marți o lege care interzice denumirea ''friptură vegetală'', scrie Agerpres, care citează AFP.

Textul, intens dezbătut, a făcut în luna martie obiectul unui compromis între eurodeputați, în contextul în care alternativele vegetale sunt în plin avânt, în special în Germania, cea mai mare piață europeană în acest domeniu.

Politicienii de dreapta și reprezentanții industriei cărnii ar fi dorit și interdicția unor termeni precum ''friptură'' sau ''cârnat'' pentru produsele vegetariene, argumentând că astfel de denumiri slăbesc ''recunoașterea unui produs brut și 100% natural''.

În cele din urmă, s-a ajuns la un o înțelegere pentru utilizarea termenilor "friptură", "bacon" și "ficat" exclusiv pentru produsele din carne.

Prin urmare, hamburgerii vegetarieni și cârnații vegetali își vor putea păstra denumirile în această etapă.

Compromisul va trebui aprobat formal de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Un compromis pentru protejarea industriei cărnii

Textul convenit definește, de asemenea, carnea drept ''părțile comestibile ale animalelor'' și exclude folosirea acestui termen pentru produsele de laborator sau pentru produsele celulare.

Înțelegerea menită să-i protejeze pe crescătorii de animale a fost salutată de inițiatoarea Céline Imart (PPE, dreapta).,

''Este o victorie pentru producătorii noștri, pentru expertiza lor și pentru transparența de care au nevoie consumatorii'', a spus această deputată franceză.

În dezbatere s-a implicat și o legenda muzicii rock, Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, care a luat atitudine pentru a apăra "fripturile de soia" și "cârnații de tofu", notează AFP.

Controversa nu este însă încheiată. Noua reglementare se aplică, deocamdată, până la finele anului viitor.

Pentru perioada următoare, sunt deja în curs negocieri privind organizarea comună a piețelor din Uniunea Europeană pentru produsele agricole, revizuită o dată la șapte ani.

Produsele vegetariene care imită carnea au cunoscut o dezvoltare rapidă în decursul ultimilor ani, în propulsate de dorința consumatorilor de mânca mai sănătos, de a proteja animalele și de a-și reduce amprenta asupra mediului, având în vedere că fermele pentru creșterea animalelor sunt mari generatoare de CO2.