Comisia Europeană a lansat competiția pentru premiul „Capitalele europene ale turismului” 2027

Publicat la 19:53 07 Apr 2026

Destinațiile turistice din întreaga Europă sunt invitate să își prezinte cele mai inovatoare și durabile inițiative / turistice.

Comisia Europeană a lansat marți ediția 2027 a premiului „Capitalele europene ale turismului”, destinațiile turistice din întreaga Europă fiind invitate să își prezinte cele mai inovatoare și durabile inițiative turistice, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Comisia va premia două destinații care demonstrează realizări excepționale în două categorii. Prima categorie este deschisă destinațiilor cu peste 100.000 de locuitori și recunoaște excelența în sustenabilitate, accesibilitate, digitalizare, patrimoniu cultural și creativitate.

A doua categorie este deschisă destinațiilor cu 25.000 până la 100.000 de locuitori și recunoaște destinațiile mai mici care conduc în turismul durabil.

Fiind unul dintre cele mai mari sectoare economice ale UE, turismul joacă un rol esențial în creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Aceasta contribuie la dezvoltarea regională, sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și contribuie la conservarea patrimoniului cultural.

În același timp, sectorul turismului se confruntă cu provocări semnificative, printre care instabilitatea geopolitică, schimbările climatice, deficitul de competențe și supraaglomerarea în principalele puncte de acces.

Inițiativa „Capitalele europene ale turismului” recunoaște și sărbătorește destinațiile care pun în aplicare soluții inovatoare în domenii precum digitalizarea, accesibilitatea, durabilitatea, precum și sprijinirea patrimoniului cultural, a creativității și a talentelor locale.

Înscrierile pentru Capitalele Europene ale Turismului sunt deschise până la 12 iunie, ora 17:00.