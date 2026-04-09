Țara din Europa cu cel mai ieftin combustibil: Un litru de motorină costă 1,21 euro

Satul Mellieha din Malta. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Malta se menține de ani buni printre statele cu cel mai ieftin combustibil din Europa, însă acest lucru nu este rezultatul pieței libere, ci al unei politici guvernamentale clare. Autoritățile stabilesc administrativ prețurile și le mențin „înghețate”, fără a permite fluctuații în funcție de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului.

Potrivit datelor observate la fața locului, un litru de benzină se vinde acum cu 1,34 euro, iar motorina ajunge la 1,21 euro pe litru, fiind una dintre cele mai ieftine din Europa, potrivit publicației Blic.

Strategia guvernului este de a absorbi creșterile de preț ale energiei. Din 2020, tarifele la combustibili au rămas practic neschimbate, iar pentru 2026 autoritățile au alocat peste 400 de milioane de euro pentru subvenții, astfel încât populația și economia să nu resimtă scumpirile. În plus, Malta folosește contracte pe termen lung pentru achiziția de energie, la prețuri fixe, ceea ce o protejează de șocurile pieței internaționale.

Aceste măsuri sunt susținute politic atât de guvern, cât și de opoziție, fiind considerate o obligație națională, chiar dacă există critici din partea Comisiei Europene.

În paralel, economia Maltei este deschisă investițiilor străine, în special în sectorul IT, dar și în alte industrii. Țara este cunoscută drept „Hollywood-ul Mediteranei”, datorită facilităților fiscale care atrag producții internaționale. Totodată, sunt dezvoltate industrii precum cea farmaceutică, producția de echipamente medicale și componente electronice, inclusiv cipuri utilizate în telefoane și laptopuri.

Cât costă chiria pentru un apartament în Malta

Deși combustibilul este ieftin, costul vieții rămâne ridicat. Chiria pentru un apartament mic depășește, de regulă, 1.000 de euro pe lună, ceea ce plasează Malta printre destinațiile scumpe din Europa. Totuși, salariile din domenii precum IT, avocatură sau notariat permit un nivel de trai mai ridicat.

Malta este considerată și o țară sigură și bine organizată, ceea ce o face atractivă atât pentru locuit, cât și pentru afaceri. Economia este susținută și de turism, servicii financiare și tradiții locale, precum producția de bere, băuturi specifice și vinuri.

Arhipelagul, cu peste 300 de zile însorite pe an, rămâne o destinație importantă care îmbină patrimoniul istoric cu turismul modern, fiind accesibil inclusiv prin zboruri directe din regiune.