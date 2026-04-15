UE impune noi taxe asupra fibrei de sticlă din China. Miza este salvarea unei industrii cu mii de locuri de muncă

2 minute de citit Publicat la 13:44 15 Apr 2026 Modificat la 13:44 15 Apr 2026

Bruxelles încearcă să-și protejeze piața de o creștere a importurilor cu costuri reduse provenite din gigantul stat asiatic. FOTO: Profimedia Images

Comisia Europeană a adoptat noi măsuri comerciale împotriva importurilor de fibră de sticlă din China, vizând practicile prin care producătorii ar folosi țări terțe pentru a ocoli taxele vamale ale Uniunii Europene. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor din industrie și din partea sindicatelor, care susțin că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a opri creșterea importurilor, potrivit Euronews.

Această mișcare confirmă eforturile UE de a limita importurile chineze care intră în bloc prin intermediul inițiativei „O centură, un drum” pentru a evita tarifele vamale asupra produselor etichetate oficial „fabricate în China”.

Bruxelles încearcă să-și protejeze piața de o creștere a importurilor cu costuri reduse provenite din gigantul stat asiatic, vizând bunuri pe care le consideră puternic subvenționate sau vândute în UE sub costul de producție din China.

Tarifele vamale asupra fibrei de sticlă importate de la firme controlate de China care operează în Egipt, Bahrain și Thailanda, vor varia între 11% și 25,4% din valoarea produsului.

„Ancheta confirmă existența unor practici neloiale, ceea ce reprezintă un semnal important”, a declarat Ludovic Piraux, președintele Glass Fibre Europe.

Salvarea unei industrii care angajează direct peste 4.500 de lucrători în UE

El a adăugat însă că măsurile adoptate „rămân insuficiente pentru a aborda pe deplin strategiile prădătoare urmărite prin aceste investiții în țări terțe”.

China a investit 1 trilion de dolari prin inițiativa „O centură, un drum” - un program de infrastructură la scară largă care a înlocuit fosta inițiativă „Drumul Mătăsii” și vizează consolidarea conectivității, comerțului și comunicării în Eurasia, America Latină și Africa. Programul se întinde în peste 150 de țări, sprijinind infrastructura, transportul, extracția materiilor prime și relocarea industriilor și a întreprinderilor de stat în străinătate.

Încă din 2010, în urma unei plângeri din partea industriei, Comisia a impus taxe antidumping asupra importurilor chinezești de fibră de sticlă. În anii următori, producătorii chinezi au înființat fabrici în Bahrain și Egipt, din care exporturile către UE au fost reluate.

Până în 2024, importurile de fibră de sticlă din aceste țări, împreună cu Thailanda, au reprezentat 24% din piața UE. Importurile egiptene au ajuns singure la 18%, Glass Fibre Europe avertizând că situația s-ar putea agrava.

Nu este prima dată când Comisia a vizat produsele chinezești fabricate în țări terțe în cadrul acordurilor „O centură, un drum”. Anterior, a impus măsuri asupra foliei de aluminiu din Thailanda și a fibrei de sticlă produse în Turcia.

Producătorii europeni de fibră de sticlă solicită acțiuni de mai bine de un deceniu, alături de sindicatele care încearcă să protejeze locurile de muncă din sector.

Industria angajează direct peste 4.500 de lucrători în UE și afirmă că susține sute de mii de locuri de muncă indirecte de-a lungul lanțului valoric.

Judith Kirton-Darling, secretar general al industriAll Europe, a avertizat că „pe termen lung”, situația s-ar putea agrava dacă UE nu adoptă o poziție „mai fermă” față de dumpingul chinezesc.