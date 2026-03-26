UE vrea să reducă tarifele pentru SUA, dar pune condiții stricte. Ce clauze au decis eurodeputații

Parlamentul European a stabilit condițiile în care Uniunea Europeană ar putea reduce tarifele pentru produsele americane, în cadrul acordului comercial negociat cu SUA. Eurodeputații au adoptat joi poziția privind două propuneri legislative care vizează aplicarea prevederilor tarifare din înțelegerea dintre cele două părți.

Dacă textele vor fi agreate și de statele membre, majoritatea tarifelor pentru bunurile industriale din SUA ar urma să fie eliminate, iar o gamă largă de produse pescărești și agricole americane ar primi acces preferențial pe piața europeană. Măsurile vin în continuarea angajamentelor asumate de UE și SUA în vara anului 2025.

Condiții stricte pentru SUA

Eurodeputații au introdus mai multe mecanisme de protecție, astfel încât reducerile de tarife să fie aplicate doar dacă partea americană își respectă promisiunile.

Clauza de suspendare

Una dintre cele mai importante prevederi este clauza de suspendare, care permite Uniunii Europene să oprească total sau parțial facilitățile comerciale acordate SUA în anumite situații. De exemplu, dacă Washingtonul introduce noi tarife peste plafonul de 15% sau taxe suplimentare pentru produsele europene, Comisia Europeană ar putea propune suspendarea preferințelor. Măsura ar putea fi activată și în cazul în care SUA discriminează companiile europene sau afectează interesele strategice ale statelor membre.

Clauza de intrare în vigoare

O altă prevedere-cheie este clauza de intrare în vigoare, care stabilește că noile reguli se aplică doar dacă SUA respectă integral acordul. Printre condiții se numără reducerea tarifelor americane pentru produsele europene care conțin oțel și aluminiu sub 50%, până la un maximum de 15%.

În cazul produselor cu un conținut mai mare de 50% de oțel și aluminiu, dacă SUA nu reduc tarifele la acest nivel, UE va retrage preferințele comerciale pentru exporturile americane din aceste domenii la șase luni după intrarea în vigoare a regulamentului.

Clauza de caudicitate

Membrii au convenit, de asemenea, să introducă o dată de expirare a regulamentului principal (sunset clause): 31 martie 2028. Aceasta ar putea fi extinsă numai printr-o nouă propunere legislativă, care trebuie prezentată în urma unei evaluări aprofundate a impactului efectelor regulamentului.

În plus, Comisia Europeană va monitoriza efectele acordului și va putea interveni dacă importurile din SUA cresc prea mult. De exemplu, dacă un anumit tip de produse americane înregistrează o creștere de cel puțin 10% și riscă să afecteze grav industria europeană, Bruxelles-ul ar putea suspenda temporar noile tarife.

„Orice altă amenințare tarifară duce la expirarea legislației”

Raportorul Bernd Lange (S&D, Germania) a declarat: „Prin votul de astăzi, avem un mandat puternic pentru negocierile cu Consiliul și intenționăm să profităm la maximum de acesta. Eurodeputații vor putea accepta termenii comerciali ai acordului numai dacă regulamentul conține garanții foarte puternice și clare și numai după ce SUA respectă pe deplin termenii acordului. Intenționez să apăr cu fermitate acest mandat în cadrul negocierilor.

Condițiile sunt clar definite în poziția PE. Acestea includ o clauză de intrare în vigoare care impune respectarea deplină a angajamentelor de către SUA înainte de aplicarea regulamentui, o clauză de caducitate care asigură supravegherea parlamentară deplină a oricărei prelungiri a concesiilor, rămânând, în același timp, conformă cu normele OMC. Orice altă amenințare tarifară sau dacă acordul nu produce rezultate pentru producătorii și consumatorii din UE va duce la expirarea legislației.”

Cele două acte legislative au fost adoptate cu 417 voturi pentru, 154 împotrivă și 71 abțineri (ajustarea taxelor vamale și deschiderea contingentelor tarifare pentru importul anumitor mărfuri originare din SUA) și 437 voturi pentru, 144 împotrivă și 60 abțineri (neaplicarea taxelor vamale la importul anumitor mărfuri). Eurodeputații sunt acum pregătiți să înceapă negocierile cu guvernele UE cu privire la forma finală a legislației.

Acordul comercial dintre UE și SUA a fost conturat pe 27 iulie 2025, în Scoția, în urma unei înțelegeri între Donald Trump și Ursula von der Leyen.

Ulterior, Comisia Europeană a propus două acte legislative pentru a pune în aplicare partea tarifară a acordului: unul privind accesul preferențial al mărfurilor americane pe piața UE și altul privind extinderea regimului de taxe zero pentru anumite produse, precum homarii.