Un milion de oameni cer suspendarea acordului UE-Israel. Comisia Europeană și Parlamentul European, obligate să reacționeze

2 minute de citit Publicat la 22:24 15 Apr 2026 Modificat la 22:40 15 Apr 2026

O inițiativă cetățenească prin care se cere suspendarea completă a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel a strâns un milion de semnături, pragul necesar pentru a obliga Comisia Europeană și Parlamentul European să reacționeze, scrie Euronews.

Petiția, lansată la nivelul tuturor celor 27 de state membre, solicită suspendarea acordului pe fondul acuzațiilor de crime de război.

Potrivit regulilor UE, Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie acum să analizeze cererea. Totul vine în contextul în care nordul Fâșiei Gaza continuă să fie lovit sporadic de atacuri israeliene, în ciuda unui armistițiu cu Hamas intrat în vigoare în octombrie anul trecut.

În textul inițiativei se afirmă că statul Israel este responsabil pentru „un nivel fără precedent de victime civile, deplasări masive de populație și distrugerea sistematică a spitalelor și a infrastructurii medicale din Gaza”.

De asemenea, documentul invocă „încălcarea mai multor norme și obligații din dreptul internațional” și faptul că Israelul nu ar fi prevenit „crima de genocid, așa cum a fost cerut de Curtea Internațională de Justiție”, ca motive pentru suspendarea acordului.

Inițiativa cetățenească europeană (ECI) a fost lansată de Alianța Stângii Europene (ELA), împreună cu organizații ale societății civile și mișcări pro-palestiniene. Organizatorii își propun să ajungă la 1,5 milioane de semnături înainte de încheierea campaniei.

După strângerea semnăturilor, autoritățile naționale au la dispoziție trei luni pentru verificare, după care inițiativa poate fi depusă oficial.

Comisia Europeană va trebui apoi să spună ce măsuri intenționează să ia sau să explice de ce nu va acționa. Parlamentul European este obligat să organizeze o audiere cu organizatorii și poate dezbate și vota o rezoluție pe această temă.

Cu toate acestea, inițiativa are șanse mici să ducă la o decizie concretă.

Acordul de asociere UE-Israel, în vigoare din anul 2000, stă la baza dialogului politic și a cooperării economice dintre cele două părți. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului, schimburile de bunuri ajungând la 42,6 miliarde de euro în 2024.

În septembrie 2025, în contextul operațiunilor militare din Gaza, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o suspendare parțială a acordului, invocând „o foamete provocată de om” și „o încercare clară de a submina soluția celor două state”.

Propunerea nu a avansat, statele membre fiind profund divizate. Țări precum Germania, Ungaria și Cehia s-au opus, blocând formarea majorității calificate necesare pentru adoptarea unor restricții comerciale.

Diplomați europeni au declarat pentru Euronews că, în discuțiile recente, mai multe state și-au reiterat reticența de a merge mai departe cu această măsură.