Uraganul Laura, cea mai puternică furtună de anul acesta din Statele Unite a ucis 23 de oameni

Uraganul Laura ar putea aduce un val de aproape patru metri pe coastă, precum şi inundaţii şi tornade în interiorul uscatului. Liderii din Texas şi Louisiana au ordonat evacuarea a cel puţin 500.000 de locuitori.

În acelaşi timp, nu pot fi ignorate măsurile de combatere a noului coronavirus.

Oficialii încurajează evacuaţii să se adăpostească în hoteluri, pentru evitarea aglomerării, în loc de centrele de evacuare.

Această furtună a fost catalogată în mod repetat ca fiind un val de furtună mortal, acolo unde va lovi şi acest val ar putea continua 30 de mile în interiorul uscatului.

''Este grav, de aceea am cerut evacuarea obligatorie. Am informat şi am vorbit toată ziua cu oamenii care au ales să nu se evacueze, că trebuie să înţeleagă situaţia'', spune primarul oraşului Beaumont.

Furtuna a traversat Republica Dominicană, Puerto Rico şi Haiti, lăsând în urmă nenumărate oraşe fără energie electrică. Mai multe locuinţe au fost distruse şi 23 de oameni au fost ucişi.

Laura loveşte într-o zonă în care se află mai mult de 45 la sută din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Statele Unite şi 17 la sută din producţia de petrol. De aceea, companiile de petrol şi gaze şi-au evacuat angajaţii de pe platformele de producţie din Golful Mexic.

Marţi, producătorii au închis în jur de 84% din producţia offshore din Golful Mexic.

Nici convenţia Partidului Republican din Carolina de Nord nu este ferită de pericolele uraganului. Un consilier al Casei Albe a anunţat că există posibilitatea ca programul republicanilor să se modifice, însă ulterior, un oficial al campaniei Trump a precizat că discursul preşedintelui Trump, de acceptare a candidaturii la prezidenţiale, se va desfăşura conform planului.