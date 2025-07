Vacanţă de coşmar în Grecia pentru o familie de români. Mașina le-a fost furată în Halkidiki: Nu mai clonează cheia, au alt dispozitiv

Familia păţită a povestit cum au acţionat hoţii. Foto: Getty Images

Au fost clipe de coșmar pentru o familie de români, care a mers în vacanță într-o cunoscută stațiune din Grecia. Mașina le-a fost furată chiar din parcare, în doar câteva minute, scrie publicaţia Comisarul. Familia a povestit, într-un comentariu pe Facebook, cum au acţionat hoţii.

"Aveți grijă la mașini! Aseară i-a fost furată unui prieten o mașină electrică în câteva minute. Norocul lor a fost că nu au dezactivat nu știu ce funcție (mi-a zis, dar am uitat) și cu ajutorul aplicației și a gazdei (care știa zona) și era cu poliția în telefon, au reușit să o găsească. Paza bună", a scris o prietenă de familie pe grupul destinat călătoriilor în Grecia.

Mașina, un Hyundai Ioniq, a fost parcată la 21:07 și la 21:14 a fost furată. Turiștii români și-au dat seama ca autoturismul a dispărut în jurul orei 21:35. Mașina deja parcursese 45 km și se îndreptă care Salonic. Hoțul, un tânăr din Bulgaria, a fost prins repede.

"Așa cum a spus și Andreea Angelescu, mai nou, chiar dacă dezactivezi "keyless go", se pare că au apărut alte dispozitive (și da, a fost găsit la perchezițiile de la domiciliul hoțului). Nu mai este nevoie de clonarea/interceptarea cheii, absolut deloc. Se stă cu dispozitivul lângă mașină și, în câteva minute, reușesc să o deschidă (testat de poliție).

Norocul nostru a fost cu băiatul de la cazare – cunoștea zona foarte bine și, cum puteam să o vedem pe GPS, în 30 de minute au găsit-o.

Poliția chiar și-a dat interesul, au fost foarte ok, nu au avut ifose, aere de superioritate, nimic. Chiar ne-au spus că am fost foarte norocoși că am observat dispariția ei așa de repede.

P.S.: Au dezactivat siguranța SOS, mai exact au topit-o. Și vorbesc la plural pentru că nici noi și, mai ales, nici poliția nu crede că a fost unul singur", a povestit familia într-un comentariu anonim.