Viktor Orban, după ce Ursula von der Leyen a cerut mai mulţi bani pentru Ucraina: "E ca și cum ai ajuta un alcoolic cu o ladă de vodcă"

1 minut de citit Publicat la 20:09 17 Noi 2025 Modificat la 20:09 17 Noi 2025

Premierul maghiar a criticat propunerea Comisiei Europene de a susţine, în continuare, financiar Ucraina. Sursa Foto: Profimedia Images

Premierul maghiar a criticat propunerea Comisiei Europene de a susţine, în continuare, financiar Ucraina în războiul cu Rusia, considerând că scrisoarea pe care a primit-o de la Ursula von der Leyen este "uluitoare", într-o postare pe X.

"Am primit astăzi o scrisoare de la Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Îmi scrie că deficitul de finanțare al Ucrainei este semnificativ și solicită statelor membre să trimită mai mulți bani. Este uluitor. Într-un moment în care a devenit clar că o mafie de război sifonează banii contribuabililor europeni, în loc să ceară o supraveghere reală sau să suspende plățile, Președinta Comisiei sugerează să trimitem și mai mult.

Întreaga situație este puțin ca și cum ai încerca să ajuți un alcoolic trimițându-i încă o ladă de vodcă. Ungaria nu și-a pierdut bunul-simţ", a postat Viktor Orban.

I received a letter today from President @vonderleyen. She writes that Ukraine’s financing gap is significant and asks member states to send more money. It's astonishing. At a time when it has become clear that a war mafia is siphoning off European taxpayers’ money, instead of… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025

Ursula von der Leyen cere 135,7 miliarde de euro

Ursula von der Leyen a cerut țărilor Uniunii Europene să convină până în decembrie asupra unui plan care să acopere nevoile militare și financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la o sumă uimitoare de 135,7 miliarde de euro, conform Euronews.com.

„Acum va fi esențial să se ajungă rapid la un angajament clar cu privire la modul în care se va asigura că finanțarea necesară pentru Ucraina va fi convenită la următoarea reuniune a Consiliului European din decembrie”, a scris președinta Comisiei Europene celor 27 de lideri.

„Evident, nu există opțiuni ușoare”, a adăugat ea în scrisoare.

„Europa nu își poate permite paralizia, nici prin ezitare, nici prin căutarea unor soluții perfecte sau simple care nu există.”