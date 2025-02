Vladimir Putin își formează echipa de „grei” pentru negocierile cu SUA. Cine sunt rușii cu care se vor confrunta americanii

Din echipa lui Putin care va negocia cu SUA face parte și Serghei Narîșkin, șeful spionilor ruși. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin își formează echipa de „grei”, foști spioni și apropați ai săi, cu zeci de ani de experiență în negocieri cu mize mari pentru a se confrunta cu trimișii lui Donald Trump în vederea încheierii unui acord pentru pace în Ucraina. Printre personajele cheie alese de președintele rus se numără Uşakov, principalul său consilier pe probleme de politică externă de la Kremlin, Serghei Narîşkin, directorul Serviciului de Informaţii Externe (SVR), dar și Kirill Dmitriev, originar din Kiev, în prezent şeful Fondului de Investiţii Directe al Rusiei, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Faptul că Vladimir Putin i-a ales pe aceşti oficiali ca negociatori relevă cât de importante sunt pentru el rezultatele negocierilor viitoare. Liderul rus pare că nu a renunţat la planurile sale de a obţine capitularea Ucrainei şi speră să ajungă la o înţelegere în acest sens cu Washingtonul.

Cine sunt oamenii de încredere ai lui Putin

Printre cei care se vor așeza la masa negocierilor, se numără Iuri Uşakov, principalul său consilier pe probleme de politică externă de la Kremlin, fost ambasador al Rusiei în SUA, care are mai mult de o jumătate de secol de activitate în diplomaţie.

Nici directorul Serviciului de Informaţii Externe (SVR) nu va lipsi de la negocieri, potrivit unor persoane familiare cu situaţia, care au solicitat anonimatul. Serghei Narîşkin, care a activat la fel ca Putin în KGB-ul sovietic, l-a promovat pe candidatul independent Călin Georgescu la o reuniune de la Moscova în care a vorbit despre împărțirea Ucrainei cu vecinii acesteia, inclusiv România și Polonia.



Un alt personaj-cheie în această echipă este Kirill Dmitriev, originar din Kiev, în prezent şeful Fondului de Investiţii Directe al Rusiei, un apropiat al familiei preşedintelui rus, conform publicaţiei menţionate, citată de portalul ucrainean Dialog.



Dmitriev, un finanţist cu studii la Stanford şi Harvard, ar putea juca un rol-cheie asigurând un canal neoficial de comunicare între Kremlin şi negociatorii preşedintelui american Donald Trump, conform media citate.

Includerea lui Dmitriev, care are o vastă experienţă în ceea ce priveşte contactele cu americanii, demonstrează faptul că Kremlinul caută cea mai bună formulă de abordare a lui Trump.



„Echipa lui Trump, dimpotrivă, nu are cunoştinţe atât de aprofundate cu privire la Ucraina şi are puţină experienţă în negocierile directe cu Federaţia Rusă. Calea către o înţelegere este încă extrem de neclară, iar Putin nu dă semne că ar fi dispus să facă concesii semnificative. Toate acestea ar putea deveni o problemă serioasă la masa negocierilor", notează Bloomberg, potrivit Agerpres.



Cu toate acestea, noul preşedinte american este considerat o persoană destul de imprevizibilă, ceea ce va face dificilă sarcina negociatorilor ruşi.



Dmitriev, în special, se află pe lista de sancţiuni a SUA ca fiind unul din aliaţii principali ai lui Putin. El este căsătorit cu o prietenă apropiată a fiicei mai mici a preşedintelui rus. Acest personaj are legături extinse nu doar în SUA, ci şi în Orientul Mijlociu, inclusiv în Arabia Saudită, unde ar urma să aibă loc viitoarea întâlnire între Trump şi Putin.



S-ar putea ca în echipa de negociatori să fie inclus şi Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin, de asemenea originar din Ucraina. Medinski, care a condus echipa de negociatori la primele discuţii cu Ucraina în primele luni după invazie - în Belarus, iar apoi la Istanbul - se bucură de încrederea liderului de la Kremlin. El se ocupă de falsificarea istoriei şi de propaganda Kremlinului pentru justificarea agresiunii ruse, notează Dialog.

Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei

Preşedintele Vladimir Putin a reunit vineri Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre convorbirea telefonică avută miercuri cu preşedintele american Donald Trump, în cursul căreia cei doi au convenit să înceapă negocieri pentru a pune capăt războiului în Ucraina, potrivit EFE.



„Bineînţeles că s-a discutat", a confirmat pentru agenţia oficială de presă rusă TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



Putin a convocat luna trecută o reuniune extraordinară a acestui organism, pe care a dedicat-o exclusiv relaţiilor cu SUA după învestirea lui Trump. El l-a felicitat apoi pe preşedintele american pentru învestirea sa şi a subliniat că Moscova a fost întotdeauna pregătită să se angajeze în „relaţii de cooperare cu orice administraţie americană".



Potrivit Kremlinului, prima convorbire oficială dintre cei doi lideri a avut loc pe 12 februarie şi a durat aproximativ o ora şi jumătate. În timpul convorbirii telefonice, Putin şi Trump au discutat despre relaţiile bilaterale şi despre războiul în Ucraina, după care au ordonat crearea unor grupuri de lucru pentru negocierea unei reglementări paşnice a conflictului.



Această conversaţie a avut loc la exact trei ani după cea dintre Putin şi fostul preşedinte american Joe Biden, cu două săptămâni înainte de începerea războiului.



Mai târziu, Donald Trump a anunţat că reprezentanţi la nivel înalt ai SUA, Rusiei şi Ucrainei se vor întâlni săptămâna aceasta la München, Germania, în cadrul Conferinţei de Securitate.

Rusia şi Ucraina au negat vineri la unison o posibilă întâlnire în oraşul bavarez, mai ales că reprezentanţii Moscovei nu au fost invitaţi la Conferinţa de la Munchen.

