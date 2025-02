Trump a vorbit 90 de minute cu Putin despre Ucraina: „Îl sun acum pe Zelenski”

Donald Trump și Vladimir Putinau avut o discuție la telefon despre Ucraina. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică, miercuri, cu președintele rus Vladimir Putin. „Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin”, a scris Trump, pe rețeaua sa socială. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că a fost o convorbire „foarte lungă” care a durat „aproape o oră și jumătate”.

Discuția dintre cei doi are loc la o zi distanță de la eliberarea unui ostatic american, după vizita neanunțată la Moscova a trimisului special al lui Donald Trump în Orientul Mjlociu.

Trump a scris pe rețeaua sa socială Truth Social: „Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte”.

Trump și-a semnalat de săptămâni întregi dorința de a vorbi cu Putin în timp ce lucrează pentru a rezolva conflictul din Ucraina.

„Am fost de acord să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv să ne vizităm. De asemenea, am convenit ca echipele noastre să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Zelenski pentru a-l informa despre conversație, lucru pe care îl voi face chiar acum”, a scris Trump.

Mesajul lui Donald Trump:

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte. Amândoi am reflectat asupra marii istorii a națiunilor noastre și asupra faptului că am luptat împreună cu atât de mult succes în cel de-al Doilea Război Mondial, amintindu-ne că Rusia a pierdut zeci de milioane de oameni, iar noi, la fel, am pierdut la fel de mulți oameni!

Fiecare dintre noi a vorbit despre punctele forte ale națiunilor noastre respective și despre marele beneficiu pe care îl vom avea într-o zi lucrând împreună. Dar mai întâi, așa cum am convenit amândoi, vrem să oprim milioanele de morți care au loc în războiul cu Rusia/Ucraina.

Președintele Putin chiar a folosit motto-ul meu foarte puternic de campanie, „Bunul Simț”. Amândoi credem foarte mult în el. Am convenit să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv să ne vizităm reciproc națiunile. De asemenea, am convenit ca echipele noastre să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Ucrainei, Zelenski, pentru a-l informa cu privire la conversație, lucru pe care îl voi face chiar acum.

I-am rugat pe secretarul de stat Marco Rubio, pe directorul CIA John Ratcliffe, pe consilierul pentru securitate națională Michael Waltz și pe ambasadorul și trimisul special Steve Witkoff să conducă negocierile care, sunt convins, vor avea succes.

Milioane de oameni au murit într-un război care nu ar fi avut loc dacă aș fi fost eu președinte, dar a avut loc, așa că trebuie să se încheie. Nu ar trebui să se mai piardă alte vieți! Doresc să îi mulțumesc președintelui Putin pentru timpul și eforturile sale în legătură cu acest apel și pentru eliberarea, ieri, a lui Marc Fogel, un om minunat pe care l-am salutat personal aseară la Casa Albă. Cred că acest efort va duce la o concluzie de succes, sperăm în curând!”

Predecesorul său, președintele Joe Biden, nu a vorbit cu omologul său rus de aproape trei ani.

Trump a vorbit cu Putin în ziua în care americanii anunță la NATO că nu îi mai preocupă securitatea Europei

Discuția cu Putin are loc și în contextul în care, tot miercuri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth a anunțat la NATO că „realitățile strategice severe împiedică Statele Unite să se concentreze în primul rând pe securitatea Europei”, deoarece SUA se concentrează pe „securizarea propriilor granițe” și „descurajarea războiului cu China în Pacific”.

„Președintele Trump a fost clar cu poporul american – și cu mulți dintre liderii voștri – că oprirea războiului și atingerea unei păci durabile este o prioritate de vârf”, a spus Hegseth despre Ucraina.

„Intenționează să pună capăt acestui război prin diplomație și aducând atât Rusia, cât și Ucraina la masă. Iar Departamentul Apărării al SUA va ajuta la atingerea acestui obiectiv”, a continuat Hegseth.

„Vrem o Ucraina suverană și prosperă. Dar trebuie să începem prin a recunoaște că întoarcerea la granițele Ucrainei de dinainte de 2014 este un obiectiv nerealist. Urmărirea acestui obiectiv iluzionar nu va face decât să prelungească războiul și să provoace mai multă suferință”, spune șeful Pentagonului.

Recent, Donald Trump a declarat că Ucraina „ar putea fi rusă” într-o zi, ceea ce a transmis semnale de îngrijorare la Kiev.