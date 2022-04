Volodimir Zelenski, mesaj în engleză pentru europeni. Avertisment pentru România, Moldova, Polonia și Țările Baltice

Liderul de la Kiev a făcut o descriere a modului în care s-a desfășurat conflictul dintre țara sa și Rusia până în prezent. El a lăudat armata țării sale.

”Diferiți experți au spus că Ucraina nu va rezista mai mult de o săptămână dacă Rusia invadează. Nu numai că am reușit să oprim armata rusă - i-am respins! Dar războiul nostru este departe de a se fi terminat. Asta a fost doar prima rundă”, a spus Zelenski, într-un mesaj video distribuit pe Facebook.

El a precizat că Putin nu se aștepta să întâlnească o asemenea rezistență în Ucraina, iar obiectivul lui de a cuceri întreaga țară în cinci zile s-a năruit. Cu toate acestea, luptele continuă.

”Putin și armata lui își schimbă strategia. Își întăresc trupele pentru a pune și mai multă presiune asupra Harkovului și întregului Donbass, inclusiv Mariupol”, spune Zelenski.

Președintele Ucrainei avertizează că liderul de la Kremlin nu se va opri la a cuceri Ucraina, iar România, Moldova, Polonia și Tările Baltice sunt următoarele pe listă: ”Rusia nu plănuiește să se oprească în Ucraina. Mașina de propagandă a lui Putin susține deschis că Europa este ”următorul obiectiv logic” după Ucraina. Polonia, Moldova, România și țările Baltice vor deveni următoarele ținte, dacă libertatea Ucrainei este învinsă”

El a mai spus și că europenii pot schimba acest lucru, prin susținerea Kievului, prin îndemnarea guvernelor să trimită de ajutoare militare. Zelenski spune că țara sa are nevoie de armament pentru a se apăra și a proteja Europa.

El a făcut un apel pentru susținerea armatei sale și a publicat o listă cu armele de care are nevoie: ”pentru a continua să apere eroic lumea de agresiunea rusă, Ucraina are nevoie de o listă specifică de arme. Fac un apel către cetățenii lumii să ajute și să transmită guvernelor lor, administrațiilor prezidențiale și liderilor țărilor lor nevoile reale ale Ucrainei, care vor ajuta la oprirea războiului.

Avem nevoie urgent de artilerie grea, vehicule blindate grele, sisteme de apărare aeriană și avioane:

- instalatii de artilerie (calibru 155 mm) si munitie;

- obuze de artilerie (calibrul 152 mm), cât mai multe posibil;

- lansatoare de rachete multiple: „Hail”, „Hurricane” sau american M142 HIMARS;

- transportoare blindate de personal (vehicule blindate de transport de trupe, vehicule de luptă de infanterie etc.);

- tancuri;

- sisteme de apărare aeriană (S-300, „Buk” sau sisteme de apărare aeriană occidentale moderne similare);

- avioane de luptă.

Cerem lumii întregi să se unească și să ne ajute în lupta împotriva acestei agresiuni brutale”.