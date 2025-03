Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat un interviu pentru revista The Time din biroul său prezidențial. Pe pereții biroului se pot observa două tablouri, unul care înfățișează Kremlinul în flăcări, iar celălalt cu trupe ucrainene luptând pe teritoriul Rusiei. „Fiecare vorbește despre victorie”, a explicat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski le-a prezentat jurnaliștilor de la The Time biroul său prezidențial. Într-o cameră a biroului său, Zelenski are instalat și un pat, iar deasupra patului un tablou cu o navă de război rusească care se scufundă în Marea Neagră.

Un alt tablou arată trupe ucrainene care luptă recent pe teritoriul Rusiei. Al treilea, favoritul lui Zelenski, arată Kremlinul cuprins de flăcări. „Fiecare este despre victorie”, spune președintele ucrainean, în timp ce arată spre încăpere: „Acolo locuiesc.”

In Zelensky’s office hang paintings depicting the Kremlin in flames, Ukrainian soldiers, and the sinking of the cruiser Moskva.



