Vortexul polar slăbește mai devreme decât se anticipa, iar Europa va suporta consecințele. Un nou fenomen, așteptat în câteva săptămâni

1 minut de citit Publicat la 17:27 02 Noi 2026 Modificat la 17:27 02 Noi 2026

Peisaj înghețat în apropierea Polului Nord. O slăbire a vortexului polar mai devreme decât se anticipa ar urma să ducă la o vreme rece în Europa. Foto: Getty Images

Vortexul polar stratosferic din emisfera nordică este afectat de o slăbire "neobișnuit de timpurie", scrie The Guardian. Modelele de prognoză indică faptul că acesta ar putea slăbi semnificativ în următoarele 10 zile, tocmai în perioada în care, în mod normal, fenomenul ar trebui să se intensifice.

Conform sursei citate, este posibilă producerea unui fenomen major de încălzire stratosferică bruscă (SSW, Sudden Stratospheric Warming). Acest eveniment ar putea influența tiparele meteorologice în săptămânile următoare, crescând probabilitatea instalării unor zone persistente de presiune ridicată la latitudini medii. Asta ar putea duce la o vreme mai rece ulterior.

Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de presiune scăzută și aer rece, situată la mare altitudine deasupra Arcticii. El slăbește pe durata verii, pentru ca apoi să se intensifice în timpul toamnei și iernii.

Circulația sa în sens invers acelor de ceasornic contribuie la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord. Însă perturbările pot permite acestui aer glacial să ajungă mai spre sud sud, la latitudini medii.

Probabilitatea unei slăbiri timpurii a vortexului polar este ridicată. Un SSW major ar aduce vreme rece în nordul Europei

Un fenomen SSW apare atunci când temperaturile din stratosfera superioară cresc rapid, adesea cu până la 50°C în doar câteva zile. Acest proces este însoțit de o slăbire drastică, sau chiar de o inversare a curenților puternici de aer care circulă de la vest la est în jurul vortexului polar, perturbând astfel circulația acestuia.

Cel mai timpuriu eveniment major de tip SSW avut loc pe 28 noiembrie 1968, în contextul în care încălzirile stratosferice bruște sunt monitorizate din 1958. Modelele actuale de prognoză indică o probabilitate ridicată a unei slăbiri semnificative a vortexului, însă o inversare completă a curenților de aer – condiție necesară pentru un SSW major – rămâne incertă.

O astfel de evoluție ar reprezenta o perturbare timpurie remarcabilă, cu potențiale implicații asupra tiparelor meteorologice la începutul iernii. Concret, ar putea crește probabilitatea unei vremi mai reci și mai stabile în nordul Europei, deși un episod de frig extrem pare puțin probabil în următoarele două-trei săptămâni.

Între timp, o zonă de presiune scăzută, care s-a intensificat săptămâna trecută deasupra Mării Mediterane, este așteptată să aducă ploi abundente și vânt puternic în centrul și sudul Italiei, motiv pentru care au fost emise avertizări pentru aceste regiuni. În zonele înalte din sudul Italiei, se prognozează că vor cădea peste 100 mm de precipitații în doar 24 de ore.