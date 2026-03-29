Washington Post: SUA se pregătesc pentru "săptămâni de operațiuni terestre" în Iran

3 minute de citit Publicat la 09:57 29 Mar 2026 Modificat la 09:57 29 Mar 2026

Pentagonul a proiectat o operațiune la sol întinsă pe săptămâni în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran, au declarat oficiali americani la adăpostul anonimatului, citați de publicația The Washington Post.

Informația apare în timp ce mii de soldați și pușcași marini americani sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă escaladare a războiului, dacă președintele Donald Trump dă ordinul de desfășurare la sol.

Potrivit ziarului american, o potențială operațiune terestră nu ar atinge nivelul unei invazii propriu-zise la scară largă, dar ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de forțe speciale și trupe de infanterie convenționale.

Misiunea ar putea expune soldații americani la o gamă largă de amenințări, inclusiv drone și rachete iraniene, foc la sol și dispozitive explozive improvizate.

Trump nu pare să se fi hotărât dacă pune capăt războiului sau îl escaladează

În ultimele zile, Administrația Trump a oscilat între declarații că războiul se apropie de sfârșit și amenințări cu intensificarea acestuia.

Deși președintele a semnalat dorința de a negocia încheierea conflictului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat marți că, dacă regimul de la Teheran nu renunță la ambițiile nucleare și nu încetează amenințările la adresa Statelor Unite și a aliaților lor, Trump este pregătit "să dezlănțuie iadul" asupra republicii islamice.

Cu referire la posibilitatea unei operațiuni terestre proiectatate de Departamentul american al Apărării, Leavitt a spus:

"Este datoria Pentagonului să facă pregătiri pentru a-i oferi comandantului suprem maximum de opțiuni. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie."

Variante propuse de responsabilii militari: ocuparea insulei Kharg, raiduri în Ormuz

Discuțiile din cadrul administrației din ultima lună au luat în calcul ocuparea insulei Kharg, un important nod de export petrolier iranian din Golful Persic, precum și raiduri în alte zone de coastă din apropierea strâmtorii Ormuz pentru a găsi și distruge armele cu care Teheranul vizează transporturile comerciale și militare prin calea navigabilă.

O persoană la curent cu situația a declarat că realizarea obiectivelor luate în calcul ar dura probabil "săptămâni". O altă sursă a estimat un termen de câteva luni.

Pentagonul nu a răspuns sâmbătă solicitărilor de comentarii.

Rubio le spune europenilor că războiul nu va fi de durată

Vorbind vineri în Franța după o reuniune a aliaților SUA, secretarul de stat american Marco Rubio le-a spus reporterilor că războiul cu Iranul "nu va fi de durată".

El a reiterat un narativ des folosit, deși vag, al administrației Trump, potrivit căruia operațiunea este "înaintea programului".

Rubio a estimat că Statele Unite "își pot atinge toate obiectivele fără desfășurări de trupe terestre".

Comentariile oficialului de rang înalt vin după ce Axios a relatat că Pentagonul pregătește o "lovitură finală" împotriva Iranului, care ar putea include atât forțe terestre, cât și o campanie masivă de bombardamente.

Axios și Wall Street Journal au relatat, de asemenea, în ultimele zile, că administrația ia în considerare desfășurarea a încă 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu în sprijinul celor aflați deja acolo.

Două treimi dintre americani se opun desfășurării de trupe în Iran

În ultima lună, 13 militari americani au fost uciși în misiune în conflictul din Orientul Mijlociu.

Șase au pierit într-un incident aviatic în Irak, șase într-un atac cu drone asupra portului Shuaiba din Kuweit și unul într-un atac asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită.

Peste 300 de membri ai forțelor SUA au fost răniți de drone și rachete iraniene în represalii care au vizat facilități americane în cel puțin șapte țări din Orientul Mijlociu.

În acest context, perspectiva desfășurării de trupe americane pe teritoriul iranian se confruntă cu o opoziție semnificativă în rândul cetățenilor SUA, potrivit unor sondaje recente.

Unul dintre acestea, realizat de Associated Press și National Opinion Research Center de la Universitatea din Chicago, a arătat că 62% dintre respondenți se opun ferm utilizării trupelor terestre în Iran, în timp ce doar 12% o aprobă.

ofițer militar superior retras familiarizat cu operațiunile unității.