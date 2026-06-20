Zelenski îi avertizează că Rusia pregătește un „atac masiv” împotriva Ucrainei, ca represalii după raidul cu drone contra Moscovei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, sâmbătă, că Rusia pregăteşte un atac masiv asupra Ucrainei, că acesta e iminent, şi a avertizat cetăţenii ucraineni să fie deosebit de atenţi, informează Reuters, citat de Agerpres. Ipoteticul atac despre care vorbește Zelenski ar fi răspunsul rușilor după raidul dronelor ucrainene împotriva regiunii Moscovei.

„În această seară şi în orele următoare, este deosebit de important să fiţi atenţi la sirenele de raid aerian”, a spus Zelenski, în obişnuitul său mesaj video pe care-l transmite în fiecare seară de când a început războiul cu Rusia.

„Ruşii s-au pregătit pentru un atac masiv. Vă rog să aveţi grijă de voi!”, a insistat el.

De altfel, șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a declarat, joi, că Rusia va comite atacuri combinate asupra ţintelor militare ucrainene, ca represalii după cel mai puternic şi spectaculos atac ucrainean cu drone de la începutul războiului asupra regiunii moscovite, unde a fost lovită, în noaptea de miercuri spre joi, o rafinărie importantă.