Cum arată rafinăria din Moscova bombardată intens de dronele ucrainene. Procesarea petrolului a fost oprită din cauza avariilor

Foto: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Armata ucraineană a publicat, sâmbătă, imagini cu rafinăria din Mosova atacată de drone ucrainene, arătând cât de afectată a fost instalația rusească de atacurile armatei Kievului.

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„Rafinărie din Moscova, astăzi. Rafinăria a oprit procesarea petrolului. Au fost lovite instalația primară de prelucrare a petrolului AVT-6, instalația combinată de prelucrare a petrolului (KUPN), trei rezervoare de câte 10.000 de metri cubi și unul de 30.000 de metri cubi.

În imagini: două rezervoare RVS, de 30.000 și 10.000 de metri cubi, distruse complet. Glorie Ucrainei!”, se arată în mesajul transmis de armata ucraineană, pe Facebook.

Moscova, tot mai atacată de ucraineni

Atacurile ucrainene împotriva Moscovei au devenit tot mai frecvente, mai distructive și mai letale, iar regimul de la Kremlin pare incapabil să gestioneze situația, în condițiile în care trupele ruse înregistrează pierderi inclusiv pe front, în estul Ucrainei.

Atacurile sunt atât de puternice, încât cu siguranță au reușit inclusiv să „spargă bula protectoare” a lui Vladimir Putin, care pare că încearcă cât de mult poate să nu vorbească despre faptul că devine din ce în ce mai greu pentru Rusia să spună că mai poate câștiga acest război.

Clipurile video publicate de ruși pe rețelele sociale spun două povești – în primul rând, apărarea aeriană din capitala rusă – aparent toate cele trei „straturi” – este penetrată de drone ieftine, produse în masă în Ucraina.

Odinioară, acest fel de dronă făceau haos în Ucraina însăși, însă țara invadată a dovedit o reziliență extraordinară și a întors războiul dronelor în favoarea sa.

Situația din Moscova este teribilă – capacul unei rafinării a fost aruncat în aer, incendii multiple consumă spații întregi la doar 15 kilometri de Kremlin. Un dezastru ecologic se derulează în fața ochilor rușilor care înghit fumul negru degajat de explozii și de rafinăriile care ard ca niște torțe.

Avariile sunt catastrofale pentru statul rus și pentru economia lui – va afecta lanțuri de aprovizionare, stocurile de combustibil și e foarte probabil că rușii vor fi nevoiți să stea din nou la cozi uriașe pentru a putea să-și alimenteze mașinile.

Kremlinul suferă un eșec total când vine vorba de protejarea capitalei ruse de consecințele războiului. Până recent, moscoviții puteau fi confortabili susținători ai invaziei criminale pornite de Putin. Acum, când războiul e chiar la ușa lor, situația e ceva mai complicată.

Iar de-aici decurge a doua poveste – starea de spirit a moscoviților e tot mai rea, iar populația orașului pare că e tot mai nemulțumită de ce se întâmplă. Asta poate să ducă la instabilitate politică.