Zelenski nu va participa la Conferinţa privind reconstrucţia Ucrainei din Polonia, după scandalul cu Nawrocki

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Sursa colaj foto: Hepta

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, nu va participa la Conferinţa privind reconstrucţia Ucrainei, care va avea loc joi şi vineri în oraşul polonez Gdansk, o absenţă care atrage foarte mult atenţia la acest eveniment anual ce îşi propune să mobilizeze investiţiile şi la care participă lideri şi oficiali din sute de ţări, instituţii şi companii, informează marţi EFE, potrivit Agerpres.

Volodimir Zelenski a participat în ultimii doi ani la Conferinţele privind reconstrucţia Ucrainei care au avut loc la Berlin şi Roma.

Absenţa sa de la conferinţa de la Gdansk a fost anunţată marţi de prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko, care va conduce delegaţia ucraineană.

Absenţa lui Zelenski de la acest eveniment anual cheie pentru viitorul economic al Ucrainei vine pe fondul unei crize diplomatice între Kiev şi Varşovia, după iritarea Poloniei cauzată de decizia preşedintelui ucrainean de a numi o unitate a forţelor speciale după un grup naţionalist ucrainean din cel de-al Doilea Război Mondial implicat în masacre împotriva civililor polonezi.

În punctul culminant al crizei, preşedintele polonez, Karol Nawrocki, i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă decoraţie de stat vinerea trecută. Liderul de la Kiev a răspuns în weekend trimiţând Ordinul Vulturul Alb şi certificatul pe care îl primise înapoi la biroul prezidenţial polonez prin scrisoare recomandată.

În grupul de WhatsApp pentru jurnaliştii care lucrează pentru Ucraina, biroul prezidenţial ucrainean a evitat zile la rând să le răspundă corespondenţilor polonezi dacă Zelenski va fi sau nu la Gdansk joi şi vineri.

Misterul a fost rezolvat marţi, când consilierul de comunicare al lui Zelenski, Dmitro Litvin, a răspuns la ultima rundă de întrebări din partea jurnaliştilor polonezi cu un link către mesajul Telegram în care Sviridenko a anunţat că ea va fi cea care va conduce delegaţia de la Kiev la Conferinţa pentru reconstrucţie de la Gdansk.