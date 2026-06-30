WhatsApp le va permite oamenilor să comunice fără a mai face schimb de numere de telefon

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WhatsApp le va permite oamenilor să converseze fără a fi nevoie să facă schimb de numere de telefon, printr-un nume de utilizator unic. Platforma a anunțat că aceasta funcție va fi lansată la nivel global pentru cei trei miliarde de utilizatori în următoarele luni, scrie BBC News.

De luni, utilizatorii vor putea să rezerve un nume prin intermediul aplicației, deși nu va fi obligatoriu. Compania a declarat că utilizatorii își vor putea elimina sau schimba numele de utilizator în orice moment.

Odată ce va fi complet activat, utilizatorii WhatsApp vor putea conversa fără să facă schimb de numere de telefon. Vor exista în continuare opțiunile de blocare sau raportare a mesajelor nedorite.

Numele vor fi limitate la 35 de caractere și vor exista puține restricții, cu excepția unor oficiali de rang înalt și a unor celebrități ale căror nume nu vor fi puse la dispoziția nimănui altcuiva. Astfel, este puțin probabil ca WhatsApp să fie invadat de utilizatori care se autointitulează Donald Trump, de exemplu.

Firma deținută de Meta a descris numele de utilizator ca fiind „o caracteristică de confidențialitate”.

Alice Newton-Rex, șefa de produs WhatsApp, a declarat că a auzit de la utilizatori că nu doresc întotdeauna să își „dezvăluie” numerele de telefon pentru a fi în contact cu alte persoane, în special când vine vorba de grupuri.

Ea a spus că speră că această funcție „le va oferi utilizatorilor control”. Aplicația de mesagerie securizată Signal a introdus un serviciu identic în 2024.

„Este o funcție bună, dar chiar dacă oferă mai multă confidențialitate, nu uitați că WhatsApp nu este o aplicație prietenoasă cu intimitatea în general”, a declarat Carisa Veliz, profesoară la Universitatea Oxford și autoare a cărții „Privacy is Power”. „Colectează multe metadate despre utilizatori în scopuri de marketing. Trebuie să ne amintim că WhatsApp este deținut de Meta, una dintre companiile de tehnologie cu cel mai slab istoric în ceea ce privește confidențialitatea”, a adăugat Veliz. Totuși, WhatsApp nu folosește conținutul chat-urilor private pentru publicitate. Acestea sunt protejate prin criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că firma nu poate citi conținutul mesajelor, dar folosește date, cum ar fi persoana căreia îi trimiteți mesaje și când, pentru a susține publicitatea.

Odată ce funcția va fi complet implementată, numerele de telefon individuale nu vor mai fi vizibile pe WhatsApp. Totuși, acestea vor fi în continuare necesare pentru a avea un cont WhatsApp.