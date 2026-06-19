Ce înseamnă solstițiul de vară 2026 pentru fiecare zodie: Leii încep proiecte amânate până acum, Scorpionii își schimbă perspectiva

O tânără celebrează solstițiul de vară la celebrul monument Stonehenge. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Data de 21 iunie marchează solstițiul de vară 2026 în emisfera nordică, inaugurând un nou sezon și începutul oficial al verii astronomice. Astrologii explică ce aduce evenimentul pentru fiecare zodie în parte.

Acest fenomen are loc atunci când unul dintre polii Pământului este înclinat către Soare, ceea ce aduce cea mai lungă zi și cel mai mare număr de ore de lumină din an. Totodată, Soarele intră în zodia Racului, generând o energie astrologică intensă. Este un moment de celebrare a frumuseții planetei noastre, a strălucirii Soarelui și a energiei pe care acesta ne-o oferă.

„Solstițiul de vară este un moment în care ne amintim de frumusețea sincronizării. „Cea mai lungă zi a anului, cu lumină și căldură, ne permite să reflectăm asupra tuturor lucrurilor pe care le amânăm de obicei până la venirea verii. Aduce prospețime, maturizare și ne amintește să ieșim afară și să ne bucurăm de soare.” spune Nancy Hayes, fondatoarea Astrology & Angel Mediums, potrivit revistei Vogue.

Solstițiul de vară 2026: Ritual pentru a amplifica energia

Corbin Chamberlin, fondatorul Sage & Salt, expert în cristale, terapeut și parfumier, recomandă un ritual menit să „amplifice” și să „revitalizeze” energia solstițiului.

„Citrinul și carneolul sunt în mod special aliniate cu această energie”, spune Chamberlin. „Citrinul aduce claritate și direcție, iar carneolul susține acțiunea și perseverența. Un ritual simplu este să lași pietrele câteva minute în lumina soarelui, apoi să le ții în mâini în timp ce îți stabilești o intenție clară. După aceea, păstrează-le aproape sau poartă-le cu tine.”

„Din punct de vedere istoric, astfel de ritualuri aveau rolul de a ancora intențiile într-un obiect concret, astfel încât acestea să rămână active și după acel moment”, adaugă Chamberlin. „Solstițiul este, de fapt, despre recunoașterea lucrurilor care funcționează deja și alegerea de a te implica mai profund în ele.”

Horoscopul verii astronomice: Ce înseamnă solstițiul de vară 2026 pentru fiecare zodie

Berbec

Ai putea simți nevoia să îți redecorezi locuința, fie că alegi să vopsești pereții într-o nouă culoare, să găsești un covor care să aducă mai multă viață unei camere sau să îți transformi dormitorul cu ajutorul unor opere de artă inspiraționale. Indiferent ce alegi, amintește-ți că locuința ta este sanctuarul tău, așa că merită să îi oferi atenție, iubire și respect.

Taur

Ai multe opinii pe care vrei să le exprimi, însă nu ai aceeași disponibilitate de a-i asculta pe cei care nu sunt de acord cu tine. Încearcă să găsești un echilibru în modul în care comunici și încurajează-i și pe ceilalți să își spună punctul de vedere, chiar dacă nu îl împărtășești. Vei deveni o persoană în preajma căreia ceilalți se simt ascultați și înțeleși.

Gemeni

Începutul verii este momentul ideal pentru a construi o fundație mai solidă care să îți ofere stabilitate. Este o perioadă în care îți consolidezi resursele și te orientezi către siguranță. Dacă vrei să nu mai fii preocupat de probleme minore, începe să implementezi un plan care să îți îmbunătățească situația financiară și sentimentul de stabilitate.

Rac

A venit momentul să ieși din zona de confort și să te implici în activități care îți provoacă mintea, spiritul și inima. Aceste experiențe te vor ajuta să îți înțelegi mai bine motivațiile, pasiunile și emoțiile. Procesul va fi unul plin de satisfacții, iar descoperirea unor aspecte necunoscute ale propriei persoane îți va crește încrederea și îți va lărgi orizonturile.

Leu

Soarele îți luminează dorințele și aspirațiile personale. Este momentul să te concentrezi asupra visurilor pe care ai vrut mereu să le realizezi, dar pentru care nu ai avut până acum suficientă energie sau determinare. Revenirea la aceste idealuri te poate motiva să le transformi în realitate. Acum ai șansa să le insufli creativitate și forță pentru a depăși chiar și propriile așteptări.

Fecioară

Ai acel „ceva” care te face să ieși în evidență oriunde te afli. Cu prietenii alături, nu există obiectiv pe care să nu îl poți atinge. Arată-le aprecierea pe care o meriți și recunoaște-le public contribuția, inclusiv pe rețelele sociale. Popularitatea și succesul tău nu ar fi fost posibile fără sprijinul lor constant. Oferă-le afecțiune și recunoștință, iar ei îți vor fi recunoscători.

Balanță

Dorința ta de succes este alimentată de nevoia de a lăsa ceva în urmă. Posibilitatea de a-ți consolida statutul profesional este acum mai mare ca niciodată, deoarece dinamismul, inteligența și farmecul tău sunt evidente pentru cei din jur. Vei putea lua inițiativa cu ușurință, iar superiorii îți vor observa calitățile și competențele. În curând, te vei bucura de o perioadă favorabilă în carieră.

Scorpion

Alegerea de a trăi după principii morale te determină să faci mereu ceea ce consideri corect și să încerci să fii cea mai bună versiune a ta. Totuși, perfecțiunea nu există și nimeni nu o poate atinge. Fii mai blând și mai înțelegător cu tine însuți, mai ales atunci când depui eforturi reale pentru a evolua și a deveni o persoană mai bună.

Săgetător

Transformările prin care treci au loc într-un ritm foarte rapid și îți schimbă profund filosofia de viață. Nu toată lumea poate lăsa trecutul în urmă și poate îmbrățișa viitorul la fel de ușor ca tine. Arată compasiune față de cei care se tem să își schimbe viața. Pentru mulți dintre ei, ești un exemplu și un mentor. Condu prin propriul exemplu.

Capricorn

Deși nu obișnuiești să îți expui sentimentele, deschiderea de a discuta problemele care te-au apăsat în ultima perioadă va declanșa un proces de vindecare. Dialogurile mature și sincere îți vor aduce claritate și liniște sufletească, oferindu-ți un spațiu favorabil pentru a avea mai multă grijă de tine. Lasă sensibilitatea să îți înfrumusețeze vara.

Vărsător

Stresul continuă să își facă simțită prezența, iar acest lucru îți sugerează că este timpul să încetinești ritmul și să te ocupi mai mult de propria stare de bine. Nimeni nu îți poate oferi grijă și atenție dacă nu faci și tu pași în această direcție. În loc să te concentrezi pe probleme și aspecte negative, încearcă să îți îndrepți energia către lucrurile pozitive și să îți protejezi liniștea interioară.

Pești

Mulți oameni sunt atrași de tine ca un magnet datorită farmecului și felului tău de a comunica. Drept urmare, te manifești într-un mod jucăuș și romantic față de persoanele la care ții, atrăgând în jurul tău oameni care îți împărtășesc energia și entuziasmul. Latura ta tandră și afectuoasă este mai vizibilă ca oricând, ajutându-te să construiești relații care pot rezista în timp.