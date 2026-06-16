Solstițiul de vară 2026: Ce înseamnă, de ce e cea mai lungă zi din an și care e diferența dintre vara astronomică și cea meteorologică

2 minute de citit Publicat la 13:56 16 Iun 2026 Modificat la 13:56 16 Iun 2026

Oamenii se strâng în fiecare an la Stonehenge, în timpul solstițiului de vară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Solstițiul de vară 2026 va fi sărbătorit în această săptămână, în emisfera nordică, marcând începutul oficial al verii astronomice. În acest an, solstițiul de vară are loc duminică, 21 iunie, iar deși îl percepem în mod obișnuit ca o zi întreagă, el se produce de fapt într-un singur moment, când emisfera este înclinată la maximum spre Soare.

Momentul exact din acest an este 11:24 (ora României).

Totuși, pentru cei din emisfera nordică, este în general recunoscut ca data de mijloc a verii, cu cea mai lungă durată a luminii naturale și cea mai scurtă perioadă de întuneric.

Se produce solstițiul mereu pe 21 iunie?

Solstițiul nu are loc întotdeauna pe 21 iunie. În funcție de an, acesta poate avea loc și pe 20 iunie sau 22 iunie.

În anii bisecți, se produce de regulă pe 20 iunie.

Această variație apare deoarece Pământul are nevoie de aproximativ șase ore în plus pentru a parcurge o orbită completă în jurul Soarelui, comparativ cu durata unui an calendaristic.

Pentru a menține calendarul aliniat cu orbita Pământului, este adăugată o zi în plus (ziua bisectă) o dată la patru ani, pentru a compensa această diferență.

De ce variază cantitatea de lumină solară

Planeta noastră nu se învârte pe o axă perfect verticală — aceasta este înclinată.

Această înclinație face ca nivelul de lumină solară care ajunge în diferite regiuni ale Pământului să se schimbe pe parcursul anului, pe măsură ce planeta orbitează în jurul Soarelui.

Timp de jumătate de an, partea de nord a Pământului este înclinată spre Soare.

La solstițiul de vară, emisfera nordică este înclinată cel mai direct către Soare, iar Soarele apare direct deasupra Tropicului Racului.

Fără această înclinație, am avea în continuare vreme, dar nu anotimpuri distincte, deoarece durata zilei ar rămâne aproape constantă pe tot parcursul anului.

Ce înseamnă „solstițiu”

Cuvântul „solstițiu” provine din termenii latini sol (Soare) și sistere (a sta nemișcat), referindu-se la aparenta „pauză” a mișcării Soarelui pe cer.

Deși este cea mai lungă zi a anului, solstițiul de vară nu are nici cel mai târziu apus și nici cel mai devreme răsărit.

Cele mai devreme răsărituri au loc înainte de solstițiu, iar cele mai târzii apusuri au loc după acesta.

Care este diferența dintre vara astronomică și cea meteorologică?

Deși solstițiul marchează începutul verii astronomice, din punct de vedere meteorologic vara a început cu câteva săptămâni mai devreme.

Meteorologii definesc vara în emisfera nordică drept perioada cuprinsă între 1 iunie și 31 august.

Aceasta deoarece cele patru anotimpuri sunt împărțite în intervale fixe de câte trei luni, pentru a facilita compararea statisticilor climatice sezoniere.