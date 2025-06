Când este solstițiul de vară în 2025. Anul acesta, vara astronomică începe oficial în zile diferite, în funcție de fusul orar

An de an, la solstițiul de vară, petrecăreții de la Stonehenge din Anglia stau treji toată noaptea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ Mark Garlick

În fiecare an, la solstițiul de vară, petrecăreții de la Stonehenge din Anglia stau treji toată noaptea pentru a sărbători răsăritul celei mai lungi zile din an în emisfera nordică, multe imagini fiind transmise în direct. În acest an, însă, există o noutate.

Solstițiul de vară va avea loc într-o altă zi decât solstițiul din America de Nord, din cauza diferențelor de fus orar. Așadar, când va avea loc solstițiul de vară în 2025 și care este știința din spatele acestuia?

În acest an, solstițiul de vară în emisfera nordică are loc la ora 02:42 UTC sâmbătă, 21 iunie 2025. Aceasta înseamnă că este la ora 22:42 EDT vineri, 20 iunie și la ora 03:41 BST sâmbătă, 21 iunie.

În România, solstițiul de vară va avea loc pe 21 iunie dimineața, la ora locală 5:42.

Ce înseamnă „solstițiu”

Numele evenimentului este instructiv: „Sol” înseamnă «soare» în latină, în timp ce „stice” înseamnă a sta pe loc. Este exact ceea ce pare să se întâmple în două zile pe an - una între 20 și 22 decembrie, iar cealaltă între 20 și 22 iunie - când soarele răsare și apune în cele mai nordice sau sudice puncte ale sale la orizont.

Dacă luăm în considerare anotimpurile și poziția soarelui pe cer, acest lucru se verifică: În ziua solstițiului de vară, soarele atinge cel mai înalt punct de pe cerul amiezii în emisfera nordică, ceea ce înseamnă că răsare la cel mai îndepărtat nord-est și apune la cel mai îndepărtat nord-vest.

Exact opusul se întâmplă în emisfera sudică, unde solstițiul de iunie este solstițiul de iarnă. Atunci când soarele este cel mai sus pe cerul diurn al emisferei nordice, este cel mai jos pe cerul diurn al emisferei sudice. Situația este inversă la solstițiul din decembrie, cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte în emisfera sudică.

La echinocții („equi” și „nox”, însemnând noapte egală), între 19 și 21 martie și între 21 și 24 septembrie, soarele pare să răsară și să apună spre est și, respectiv, spre vest, de oriunde pe Pământ.

Ce se întâmplă când au loc solstițiile și echinocțiile

Solstițiile și echinocțiile au loc deoarece axa de rotație a Pământului este înclinată cu 23,5 grade față de planul orbitei sale în jurul soarelui, ceea ce determină anotimpurile. La solstițiul de vară, emisfera nordică este înclinată spre soare, astfel încât primește întreaga strălucire a razelor solare pentru cea mai lungă perioadă de timp, ziua fiind astfel cea mai lungă.

Urmând această logică, s-ar părea că solstițiul de vară ar trebui să fie și cea mai caldă zi a anului. Cu toate acestea, există un ușor decalaj sezonier, deoarece planeta noastră, în cea mai mare parte apoasă, are nevoie de timp pentru a absorbi căldura, potrivit Societății Meteorologice Regale. La Polul Nord, soarele nu apune la solstițiul de vară, în timp ce la Polul Sud, soarele nu răsare.