Samantha din „Sex and the city” s-a măritat la 69 de ani: La nuntă au fost doar 12 invitați. Kim Cattral a mai fost mireasă de trei ori

2 minute de citit Publicat la 18:04 05 Dec 2025 Modificat la 18:04 05 Dec 2025

Kim Cattrall s-a măritat cu Russel Thomas, 4 decembrie 2025. Sursa foto: Kim Cattrall via Instagram

Actrița care a interpretat personajul Samantha Jones în „Sex and the City”, Kim Cattrall, s-a căsătorit cu partenerul ei din ultimii zece ani, Russell Thomas, într-o ceremonie intimă care a avut loc la Londra. Actrița și inginerul audio britanic și-au unit destinele la Chelsea Old Town Hall, în prezența a doar 12 invitați, joi, potrivit revistei People, citată de CNN.

Mireasa, în vârstă de 69 de ani, a purtat un costum Dior, stilizat de Patricia Field, creatoarea ținutelor din SATC. Ea a asortat ținuta cu mănuși Cornelia James și o pălărie creată de Philip Treacy, notează People.

› Vezi galeria foto ‹

Vineri, Cattrall a distribuit pe Instagram o fotografie alb-negru cu ea și soțul ei sărutându-se în timpul ceremoniei.

„Felicitări, frumoșilor!”, a comentat modelul australian Gabriella Brooks - care și-a anunțat logodna cu Liam Hemsworth printr-o fotografie pe Instagram în septembrie - la postare.

Cum s-au cunoscut cei doi: „El m-a urmărit”

Vorbind în emisiunea “Piers Morgan’s Life Stories” de pe ITV, în 2017, Cattrall a povestit că l-a cunoscut pe Russell când acesta lucra la BBC, „și ne-am plăcut”.

Întâlnirea a avut loc în 2016, când Cattrall a apărut într-un episod al emisiunii „Woman’s Hour” de la BBC Radio 4 pentru a vorbi despre lupta ei cu insomnia.

„El m-a urmărit, eu l-am urmărit” pe Twitter, acum X, „și mi-a trimis un mesaj direct”, i-a spus ea lui Morgan, adăugând că este „un tip grozav”.

Totuși, când Cattrall, care fusese căsătorită de trei ori înainte, a fost întrebată dacă s-ar mai mărita vreodată, ea a spus: „Cred că poți să nu te căsătorești și să fii totuși un romantic incurabil. Nu văd o adevărată nevoie pentru asta.”

Este clar că timpul și-a făcut magia. „Suntem împreună de aproape zece ani acum”, a declarat ea pentru The Times în iunie. „Și ne-am distrat de minune. Ne-a fost atât de bine împreună.”