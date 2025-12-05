Cel mai mare parc de distracții din UE ar urma să apară lângă București. Cum arată proiectul DraculaLand, cu SPA, mall și hoteluri

3 minute de citit Publicat la 14:40 05 Dec 2025 Modificat la 14:48 05 Dec 2025

Proiectul parcului de distracții DraculaLand prezentat pe 3 decembrie 2025. Sursa foto: DraculaLand

Doi afaceriști români au în plan să dezvolte DraculaLand, o investiție privată estimată la peste 1 miliard de euro, cu ambiția de a crea „una dintre cele mai mari destinații de entertainment, retail și tehnologie din Europa”. Întreg proiectul este planificat pe un teren de circa 160 de hectare și doar parcul tematic ar ocupa 78 de hectare din această suprafață.

DraculaLand va fi situat lângă localitatea Gherghița, în zona autostrăzii A3, la aproximativ 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni, ceea ce ar facilita accesul atât pentru locuitorii Capitalei, cât și pentru turiștii care sosesc cu avionul.

Cum ar trebui să arate DraculaLand când va fi gata

Conform informațiilor disponibile în acest moement pe site-ul oficial, construcția propriu-zisă ar trebui să înceapă cel târziu anul viitor, iar DraculaLand ar urma să includă o gamă extinsă de facilități:

Un parc tematic de peste 780.000 mp, cu șase zone tematice immersive și peste 40 de atracții majore;

O arenă multifuncțională cu circa 80.000 mp construiți, cu o capacitate de 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri și competiții de e-sports;

Un outlet de lux „Fashion & Home‑Deco”, cu spații de retail și F&B;

Trei hoteluri de patru și trei stele, care ar oferi în total aproximativ 1.200 de camere;

Un aqua‑park și spa termal, cu aproximativ 50.000 mp de spații construite;

Un circuit de curse / motor‑park de circa 4,5 km;

Un hub de business & tehnologie dedicat startup-urilor din gaming, inteligență artificială și industrii digitale, cu peste 1.000 de stații de lucru.

În plus, proiectul include o componentă digitală: o versiune în metavers, care reproduce complexul fizic într-un spațiu virtual interactiv, cu token nativ DraculaCoin și integrare de NFT-uri pentru experiențe și proprietate digitală.

Care este cel mai mare parc de distracții din UE în acest moment

Cel mai mare parc de distracții din UE ca suprafață și număr de atracții, după Disneyland Paris, este adesea considerat Europa-Park din Germania, cu peste 100 de atracții pe o suprafață de 85 de hectare și 17 zone tematice.

În același timp, dacă ne referim la popularitate și numărul de vizitatori, Disneyland Paris rămâne cel mai vizitat parc din Europa.

În această perspectivă, DraculaLand, cu suprafața sa de 160 de hectare și varietatea de facilități planificate, ar putea să devină unul dintre cele mai mari parcuri tematice din UE, cel puțin ca dimensiune și diversitate a atracțiilor.

Proiectul ar genera cel puțin 5.000 de noi locuri de muncă

Potrivit dezvoltatorilor, DraculaLand ar putea genera peste 5.000 de locuri de muncă și un impact economic total de aproximativ 5 miliarde de euro în următorul deceniu.

Se estimează că numărul de vizitatori ar putea ajunge la 3 milioane anual în prima fază de operare.

În prezent, proiectul se află în faza de concept și prezentare publică, cu construcția planificată pentru perioada 2025–2027.

Imaginile și randările disponibile reflectă viziunea dezvoltatorilor și nu progresul fizic, astfel că detaliile finale rămân dependente de finanțare, aprobări și implementare.

Pe site-ul oficial, fondatorii și partenerii implicați deja în proiect fac apel la investitorii care doresc să finanțeze realizarea DraculaLand.

Cine sunt antreprenorii români din spatele DraculaLand

Proiectul DraculaLand este iniţiat de doi antreprenori români: Dragoș Dobrescu și George Toader.

Dragoș Dobrescu este un investitor imobiliar cu o carieră îndelungată, de peste trei decenii, în dezvoltarea de spaţii. El este considerat unul dintre investitorii discreți, dar influenți, pe piața locală, proprietarul mai multor terenuri și clădiri din Capitală

George Toader este un om de afaceri discret, co-fondator al DraculaLand. Presa îl menționează ca partener de afaceri în acest proiect, fără detalii privind experiența profesională anterioară. Potrivit informațiilor publice, este nașul de cununie al gimnastei Sandra Izbașa, pe care a cununat-o împreună cu soția sa, Sidonia Toader, co-fondatoare a casei de producție Quantum Music.