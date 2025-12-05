Supozitoare pentru hemoroizi: diferențele între opțiunile disponibile pe piață 

Piața tratamentelor pentru hemoroizi oferă soluții diverse. FOTO: Depositphotos

Boala hemoroidală este una dintre acele afecțiuni despre care se vorbește puțin, dar care afectează un număr semnificativ de persoane. Disconfortul creat de aceasta poate varia de la o simplă jenă până la dureri acute care îți afectează calitatea vieții. Când ajungi la farmacie, te poți simți copleșit de varietatea de produse disponibile, fiecare promițând o ameliorare rapidă.

Este important să înțelegi că nu toate tratamentele funcționează la fel. Deși scopul final este comun – reducerea disconfortului – mecanismele de acțiune diferă în funcție de substanțele active. Informarea corectă este primul pas către o alegere responsabilă, însă aceasta nu trebuie să înlocuiască niciodată diagnosticul și recomandările unui medic specialist.

Mecanismul de acțiune: de ce supozitoare?

Tratamentele topice pentru hemoroizi vin, de regulă, sub două forme principale: creme (unguente) și supozitoare. Alegerea între cele două depinde, în primul rând, de localizarea problemei. În timp ce cremele sunt adesea recomandate pentru hemoroizii externi sau pentru zona anală imediată, supozitoarele sunt concepute pentru a acționa în interiorul canalului rectal.

Acestea sunt forme farmaceutice solide care se topesc la temperatura corpului, eliberând substanțele active direct la nivelul mucoasei rectale. Avantajul lor major este că acționează țintit asupra hemoroizilor interni, reducând inflamația și durerea exact acolo unde este nevoie, într-o zonă care altfel ar fi greu accesibilă aplicării manuale a unei creme.

Ingredientele active fac diferența

Atunci când compari cutiile de pe raft, vei observa că există clase diferite de produse. Diferența majoră constă în compoziție și în simptomul principal pe care îl adresează (durere, inflamație, sângerare sau refacerea țesutului).

Atunci când cauți supozitoare pentru hemoroizi , vei întâlni, în general, următoarele categorii de substanțe, care pot fi găsite singure sau în combinație:

● Anestezice locale: acestea au rolul de a „amorți” zona temporar, oferind o calmare rapidă a durerii acute și a senzației de arsură. Sunt extrem de utile în fazele de criză.

● Substanțe venotonice și antiinflamatoare: aceste componente acționează asupra cauzei locale, ajutând la reducerea inflamației venelor dilatate, la diminuarea edemului (umflăturii) și la tonifierea pereților vaselor de sânge. Ele ajută la calmarea mâncărimilor și a tensiunii locale.

● Corticosteroizi: aceștia sunt antiinflamatoare puternice, însă utilizarea lor necesită prudență. De regulă, nu se recomandă utilizarea lor pe termen lung fără supraveghere medicală strictă, din cauza posibilelor efecte secundare locale.

● Extracte naturale și emoliente: există și opțiuni pe bază de plante (propolis, coada șoricelului etc.) care au un efect mai blând, cicatrizant și calmant, fiind adesea folosite ca adjuvante sau în cazurile foarte ușoare.

Cum alegi varianta potrivită pentru tine

Nu există un „cel mai bun” supozitor universal, ci doar tratamentul potrivit pentru stadiul și simptomele tale specifice.

Dacă simptomul predominant este durerea intensă, un produs care conține un anestezic local ar putea fi prioritar. Dacă te confrunți cu mâncărimi și o senzație de presiune, un produs care combină efectul antiinflamator cu cel de tonifiere vasculară ar putea fi mai eficient.

Totuși, autodiagnosticarea poate fi înșelătoare. Simptome precum sângerarea rectală pot ascunde și alte afecțiuni care nu au legătură cu hemoroizii. De aceea, înainte de a începe orice tratament, este esențial să mergi la un consult medical. Doar un specialist proctolog poate determina gradul hemoroizilor (de la 1 la 4) și poate recomanda schema terapeutică corectă, evitând astfel complicațiile sau tratamentele ineficiente.

Tratamentul local nu este suficient fără stil de viață

Indiferent cât de eficient este un supozitor, acesta tratează efectul, nu cauza de bază a apariției hemoroizilor. Pentru a preveni recidivele, tratamentul medicamentos trebuie să meargă mână în mână cu igiena stilului de viață.

● Alimentația bogată în fibre: consumul de fructe, legume și cereale integrale previne constipația, factorul numărul unu în agravarea hemoroizilor.

● Hidratarea: apa este esențială pentru un tranzit intestinal normal.

● Evitarea sedentarismului: pauzele de mișcare sunt cruciale dacă ai un job de birou, pentru a reduce presiunea asupra zonei pelvine.

● Igiena locală: Spălarea cu apă călduță după scaun, în locul folosirii hârtiei igienice aspre, ajută la menținerea sănătății zonei.

Piața tratamentelor pentru hemoroizi oferă soluții diverse, adaptate nevoilor specifice ale pacienților. Înțelegerea diferențelor dintre anestezice, antiinflamatoare și venotonice te ajută să porți o discuție informată cu medicul sau farmacistul tău. Nu uita că cel mai sigur drum spre vindecare începe în cabinetul medicului și continuă cu alegeri informate și un stil de viață echilibrat.