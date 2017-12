Horoscop, 24 decembrie. Cine sunt norocoșii zodiacului în Ajunul Crăciunului

Foto: Pixabay.com

Horoscop, 24 decembrie. Conjunctia Lunii cu Neptun poate sa diminueze simtul practic, dar sporeste capacitatea de exprimare in plan artistic. Este un context astral care favorizeaza activitatile din domeniul spiritualitatii si actiunile caritabile. In activitatea profesionala si in afaceri, eastrolog.ro recomanda abordarea cu precadere a proiectelor creative si amanarea deciziilor importante care necesita pragmatism.

Horoscop, 24 decembrie. Berbec: Astazi creativitatea este mai mare decat de obicei si s-ar putea sa va preocupe ideea de a incepe o activitate noua. Aveti sanse sa va afirmati pe plan intelectual. Parcurgeti o perioada favorabila inspiratiei artistice. Va sfatuim sa nu neglijati odihna.

Horoscop, 24 decembrie. Taur: La locul de munca sau in afaceri, cu toate ca va simtiti in forma, este posibil sa constatati ca nu reusiti sa va concentrati. Se pare ca simtul practic este diminuat si nu este exclus sa intampinati dificultati in comunicarea cu cei din jur. Va recomandam sa nu fortati lucrurile, pentru ca riscati sa tensionati relatiile atat cu colegii de serviciu, cat si cu partenerul de viata.

Horoscop, 24 decembrie. Gemeni: In prima parte a zilei sunteti mai sensibil decat de obicei, ceea ce ar putea sa va afecteze relatiile cu cei din jur. Vă sfatuim sa fiti prudent in tot ce faceti si sa nu promiteti decat ceea ce sunteti sigur ca puteti respecta. Dupa-amiaza lucrurile revin la normal. Ar fi bine sa dedicati mai mult timp activitatilor creative.

Horoscop, 24 decembrie. Rac: Configuratia astrala de azi va poate induce o stare de hipersensibilitate si diminueaza simtul practic si capacitatea de concentrare. In schimb, sporeste creativitatea si capacitatea de exprimare in domeniul artistic. La locul de munca sau in afaceri este recomandabil sa amanati activitatile importante ori dificile. Este o zi buna pentru a petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi.

Horoscop, 24 decembrie. Leu: Sansa este de partea dumneavoastra si intuitia va ajuta. Puteti sa depasiti cu bine dificultatile si sa realizati tot ce v-ati propus pentru azi. Este o zi buna pentru activitati creative si pentru afirmarea pe plan artistic. De asemenea, relatiile cu cei din jur ar trebui sa decurga fara probleme. Acordati mai multa atentie unui membru al familiei, care ar putea avea probleme de sanatate!

 Horoscop, 24 decembrie. Fecioară: Inainte de amiaza este posibil sa faceti planuri ambitioase in legatura cu o afacere, dar anumite dificultati neprevazute va obliga sa reluati totul de la inceput. Va sfatuim sa aveti rabdare si sa cautati solutii cat mai realiste. Proiectele dumneavoastra de viitor se pot concretiza, dar nu atat de repede cat v-ati dori. Ar fi bine sa petreceti mai mult timp impreuna cu cei dragi.

Mai multe pe eastrolog.ro.