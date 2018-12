HOROSCOP. Ce defecte au zodiile? Gemenii sunt superficiali, Vărsătorii sunt încăpățânați până la exteme

HOROSCOP. 12 zodii, 12 tipuri de persoane, fiecare cu calitati si defecte. Tu stii care sunt defectele zodiilor? Daca nu, citeste randurile urmatoare!

HOROSCOP. Berbec

Unii spun ca este aventuros si foarte curajos, altii ca ar fi incredibil de impulsiv. Berbecul nu trece prin filtrul ratiunii ceea ce face, ci se ghideaza in functie de ceea ce simte pe moment, fiind mai degraba o fire emotionala decat rationala. Acesta este de multe ori un lucru bun, dar alteori este dezastruos.

Un alt defect pe care il au Berbecii este aroganta, pentru ca nativii au impresia ca le stiu pe toate, ceea ce ii face cam insensibili la sentimentele celorlalti. Degeaba incerci sa argumentezi si sa dovedesti ca ai dreptate - aroganta este dublata de incapatanare si de un alt defect major al acestui demn de foc: agresivitatea. Berbecul se va certa din multe motive, iar uneori ai putea chiar sa il suspectezi ca ii place!

Defectele Berbecului: aroganta, incapatanare, impulsivitate, indisciplina, agresivitate.

HOROSCOP. Taur

Taur: viata alaturi de un nativ al acestei zodii poate sa fie Raiul pe pamant, dar vor fi si momente cand nu vei mai sti ce sa faci cu el. In primul rand, Taurul are o incapatanare proverbiala, asa ca, daca i se pune pata sa faca ceva, nu mai conteaza altceva. Singura piedica pe care o poate avea este propria lene, cu care ar putea dobori recorduri!

Taurul este totodata o persoana materialista, care uneori uita ca mai exista si sentimente si vede doar bani, succes si faima. Este foarte posesiv nu doar cu lucrurile sale, ci si cu partenerul sau partenera, avand uneori crize de gelozie care nu au absolut nicio justificare.

Defectele Taurului: incapatanare, lene, materialism, posesivitate, lipsa de empatie.

HOROSCOP. Gemeni

Gemeni: nativii au multe calitati care atrag initial foarte multi oameni in jurul lor - sunt intelectuali, comunicativi, amuzanti, adaptabili si plini de farmec. Trebuie sa stai ceva timp pe langa Gemeni ca sa le vezi si cealalta fata, pentru ca, asa cum sugereaza si numele zodiei, nativii sunt duplicitari. Adesea spun ceva si fac cu totul altceva. Le este imposibil sa ramana loiali unei idei sau unei persoane, adica sunt superficiali si schimbatori. Nativii sunt niste persoane indecise si cam fara directie, care se plictisesc foarte usor, intocmai ca niste copii. Astazi poti sa fii centrul universului lor, maine nici nu isi vor mai aduce aminte cum te cheama.

Defectele Gemenilor: emotii volatile, superficialitate, lipsa de directie in viata, indecizie, anxietate.

HOROSCOP. Rac

Rac: sa fii o persoana preponderent emotiva presupune multe avantaje, dar in acelasi timp sunt si cateva probleme care rasar din aceasta trasatura. De exemplu, Racii au toane si chiar daca acum sunt veseli si binedispusi in secunda urmatoare pot fi tristi sau enervati. De multe ori ei se aduc singuri in stari proaste din cauza ca sunt mai degraba pesimisti si vad numai partea goala a paharului. Intr-o relatie, se agata de partener si nu ii mai ofera spatiu, ceea ce de multe ori duce la indepartarea acestuia. De aici rasar si suspiciunile nefondate, pentru ca Racii sunt cunoscuti pentru anxietatile lor in cuplu.

Defectele Racilor: temperamentali, pesimisti, dependenti emotional, suspiciosi, hipersensibili.

HOROSCOP. Leu

Leu: daca intrebi un Leu, el zice ca este insasi definitia perfectiunii. Cu toate ca este arogant si egocentric, este foarte greu sa nu il iubesti, pentru ca este optimist, deschis si loial. O relatie cu un Leu poate fi foarte fericita, atat timp cat ii poti accepta cele cateva minusuri. Combinatia „fatala” de defecte este formata din incapatanare si egoism, care adesea le dauneaza foarte mult. Insa nu ar accepta sa li se spuna ca au gresit. Ei cred ca au mereu dreptate si sunt persoane care vor sa domine in orice circumstante, ceea ce poate fi obositor.

Defectele Leilor: egocentrism, egoism, incapatanare, nerabdare, aroganta, posesivitate.

HOROSCOP. Fecioara

Fecioara: persoana nascuta in aceasta zodie ar fi cea mai in masura sa evalueze defectele celorlalti, dar nu le-ar vedea si la propria persoana, sau, cel putin, nu le-ar recunoaste in veci. Desi lupta pentru titlul de „Angajat al lunii” se da constant intre Capricorn si Fecioara, ambele zodii de pamant, aceasta din urma are mai multe defecte care ii limiteaza relatiile bune de munca, dar si amoroase. De exemplu, este foarte conservatoare si nu are deloc o gandire deschisa, ceea ce inseamna ca ii este greu sa gaseasca solutii neconventionale atunci cand apar probleme. Este campioana la cautat si gasit nod in papura si, mai mult, nu se fereste sa zica verde in fata totul, fara a ambala frumos vorbele.

Defectele Fecioarei: foarte critica, mofturoasa, conservatoare, ii judeca pe altii, dura in vorbe.

