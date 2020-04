Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii, 3 aprilie 2020. Revelație pentru Berbeci, prosperitate pentru Gemeni

Iată pentru vineri, 3 aprilie 2020, călăuzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail și îngerii săi.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 3 aprilie 2020, pentru Berbec

Te așteaptă o revelație sau o experiență ce îți schimbă viața în bine!

“Este o perioada ce iti aduce o schimbare mare si binecuvantata iar Dumnezeu te sustine la fiecare pas”. Viata ta este pe cale sa se schimbe, cu binecuvantari care iti sustin progresul de invatare si crestere. Acest mesaj semnaleaza ca a ajuns la un moment pivotal in care vei lua o decizie care iti poate schimba viata.

Ai putea avea parte si de o epifanie care pare sa iti rasuceasca viata cu susul in jos. Poate ca realizezi un adevar despre tine, despre o relatie, despre o vindecare fizica sau despre cariera ta. A infrunta adevarurile poate fi infricosator (pentru ego), totusi atat de eliberator.

Acest mesaj iti semnaleaza totodata si o transformare a caii tale spirituale. Ai putea reveni la credinte de baza, te-ai putea conecta la Fecioara Maria sau ti se pot deschide darurile tale spirituale naturale.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi sustii drumul vietii, imi aduci pe calea mea tot ce este mai bun, pentru ca ma indrumi sa imi gasesc adevarata identitate spirituala.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 3 aprilie 2020, pentru Taur

Ai sensibilitate ridicată la vibrații joase!

“Sunt vremuri de emotii crescute si de sensibilitate energetica. Ti se cere sa fii bland cu tine si sa ai mai multa grija de tine”. Primesti acest mesaj pentru ca ai nivelul de sensibilitate la vibratii si energii mult mai ridicat. Ai tendinta sa absorbi energiile negative prin empatie sau fricile altor oameni s-au adunat peste propriile tale emotii cu care ai de-a face, toate fiind legate de o anumita situatie traita.

Poate ca te-ai simtit trist fara sa iti dai seama de ce. Sau poate ca mintea ta s-a agatat de motive doar ca sa justifice tristetea si ingrijorarea. Acum ca ai identificat o buna parte din cauzele emotiilor tale, mergem impreuna mai departe si te curatam de tot ce nu este de la Dumnezeu si de la Sinele tau inalt.

Acest mesaj iti transmite ca o forma puternica de curatare de energii joase este apa marii, baia cu sarea de mare, contactul cu aerul de la malul marii. Rezultatul este acela al cresterii increderii in tine si esti ajutat si sa te relaxezi.

Fii plin de compasiune cu tine insuti si foloseste discernamantul cu privire la unde si cu cine iti petreci timpul. Sunt vremuri in care trebuie sa eviti energiile aspre cat de mult posibil si sa iti onorezi nevoia de blandete, odihna si vindecare.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma protejezi de vibratiile joase, pentru ca ma indrumi spre locuri si oameni care sa ma sustina si inalte energetic.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 3 aprilie 2020, pentru Gemeni

Prosperitate!

“Exista o schimbare pozitiva la orizont pentru tine in fluxul sustinerii si abundentei divine”. Acest mesaj indica o schimbare pozitiva in fluxul sustinerii divine pentru tine sub forma de abundenta si prosperitate primita. Aceasta se poate referi la implinirea nevoilor tale financiare, emotionale sau in oricare alta forma.

Blocaje anterioare sunt ridicate pentru ca si tu ai eliberat vechi frici si furii si esti acum focusat pe credinta si pe a urma actiuni ghidate. Cat timp continui pe acest drum de gandire pozitiva si urmezi calauzirea divina ce iti vine prin intuitie si ce iti da o stare de mare bine atunci cand intreprinzi respectivele actiuni, te poti astepta sa vezi cum apar multe oportunitati si experiente ce te vor implini profund.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata prosperitatea pe care o trimiti pe calea mea. Multumesc pentru mesajele intuitive pe care le primesc de la divinitate si multumesc pentru calauzirea de a le recunoaste si a le urma, traind astfel o viata implinita.

