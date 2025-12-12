Antena 3 CNN Actualitate Suporterii olandezilor de la Feyenoord au dat foc copertinei clubului "Amsterdam" din Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB

Suporterii olandezilor de la Feyenoord au dat foc copertinei clubului "Amsterdam" din Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 09:41 12 Dec 2025 Modificat la 09:44 12 Dec 2025
club amsterdam
Jandarmii au intervenit, iar focul a fost stins imediat. Foto: Captură Antena 3 CNN

A fost nebunie pe străzile Capitalei, unde mii de fani olandezi au petrecut înaintea meciului FCSB – Feyenoord, din Europa League. Suporterii din Rotterdam au împânzit centrul istoric al Capitalei cu steaguri uriașe, eșarfe roșu-alb-negre și au dat foc copertinei unui local care poartă numele orașului rival, "Amsterdam".

Jandarmii au intervenit, iar focul a fost stins imediat. Din Centrul Vechi, olandezii au plecat într-un marș organizat spre Arena Națională și au blocat traficul din București.

Meciul dintre FCSB și Feyenoord s-a desfășurat fără incidente majore. Roș-albaștrii au reușit a doua victorie în Europa League, după ce s-au impus dramatic cu 4 la 3 în fața olandezilor.

Cu această victorie, campioana României păstrează șanse la calificarea în următoarea fază a competiției.

FCSB venea după patru eşecuri consecutive în competiţie după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la Bucureşti), 1-2 cu Bologna (la Bucureşti), 1-3 cu FC Basel (deplasare) şi 0-1 cu Steaua Roşie (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous, va mai juca în continuare cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

Ştiri video recomandate
×
Etichete: fotbal FCSB incident Amsterdam

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close