Suporterii olandezilor de la Feyenoord au dat foc copertinei clubului "Amsterdam" din Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB

<1 minut de citit Publicat la 09:41 12 Dec 2025 Modificat la 09:44 12 Dec 2025

Jandarmii au intervenit, iar focul a fost stins imediat. Foto: Captură Antena 3 CNN

A fost nebunie pe străzile Capitalei, unde mii de fani olandezi au petrecut înaintea meciului FCSB – Feyenoord, din Europa League. Suporterii din Rotterdam au împânzit centrul istoric al Capitalei cu steaguri uriașe, eșarfe roșu-alb-negre și au dat foc copertinei unui local care poartă numele orașului rival, "Amsterdam".

Jandarmii au intervenit, iar focul a fost stins imediat. Din Centrul Vechi, olandezii au plecat într-un marș organizat spre Arena Națională și au blocat traficul din București.

Meciul dintre FCSB și Feyenoord s-a desfășurat fără incidente majore. Roș-albaștrii au reușit a doua victorie în Europa League, după ce s-au impus dramatic cu 4 la 3 în fața olandezilor.

Cu această victorie, campioana României păstrează șanse la calificarea în următoarea fază a competiției.

FCSB venea după patru eşecuri consecutive în competiţie după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la Bucureşti), 1-2 cu Bologna (la Bucureşti), 1-3 cu FC Basel (deplasare) şi 0-1 cu Steaua Roşie (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous, va mai juca în continuare cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).