FCSB a pierdut cu 3-1 meciul cu FC Basel din Europa League. Târnovanu, cartonaş roşu în minutul 12

FCSB ocupă locul 31 în Europa League, cu doar 3 puncte în 4 meciuri jucate. Foto: Getty Images

Campioana României, FCSB, a pierdut joi meciul cu FC Basel din Europa League, cu scorul de 3 la 1, disputat pe stadionul Jakob-Park, din Basel, Elveţia. "Roş-Albaştrii" au jucat în inferioritate numerică, după ce Ştefan Târnovanu a văzut cartonaşul roşu în minutul 12, pentru henţ în afara careului.

Scorul a fost deschis după eliminarea lui Târnovanu, când Shaqiri a marcat din penalty, în minutul 19, după un henţ al lui Ngezana.

În minutul 57, Darius Olaru a marcat un eurogol impresionant, însă elveţienii au înscris golul de 2-1 în minutul 73, prin acelaşi Shaqiri. În minutul 89, Ibrahim Salah a marcat golul cu numărul trei.

FCSB a fost dominată clar, având doar 33% posesie, 14 şuturi totale şi 7 pe poartă, în timp ce FC Basel a avut 67% posesie, 25 de şuturi totale şi 9 pe poartă.

FCSB ocupă locul 31 în Europa League, cu doar 3 puncte în 4 meciuri jucate. FCSB a pierdut ultimele trei meciuri din competiţie după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la Bucureşti), 1-2 cu Bologna (la Bucureşti) şi 1-3 cu FC Basel (deplasare).

Următorul meci va avea loc pe 27 noiembrie, cu Steaua Roşie Belgrad, pe stadionul Rajko Mitić din Belgrad.