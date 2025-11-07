Universitatea Craiova, prima victorie în Conference League. Echipa din Bănie a învins Rapid Viena cu 1-0

<1 minut de citit Publicat la 00:04 07 Noi 2025 Modificat la 00:05 07 Noi 2025

Unicul gol al partidei a fost înscris de ucraineanul Oleksandr Romanchuk. Foto: Getty Images

Universitatea Craiova a câştigat joi seară cu 1 la 0 în faţa celor de la Rapid Viena, meci disputat pe Allianz Stadion, la Viena, fiind astfel prima victorie din Conference League. Antrenorul echipei din Bănie, Mirel Rădoi, a văzut cartonaşul roşu în minutul 20, după ce a părăsit de două ori suprafaţa destinată antrenorilor.

Unicul gol al partidei a fost înscris de ucraineanul Oleksandr Romanchuk, în minutul 37.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, balanţa a fost înclinată uşor în favoarea Craiovei, având 48% posesie, 17 şuturi totale şi 8 pe poartă, în timp ce Rapid Viena a avut 52% posesie, 10 şuturi totale şi 1 pe poartă.

Universitatea Craiova ocupă locul 21 în Conference League, cu 4 puncte în 3 meciuri jucate.

Următorul meci va avea loc pe 27 noiembrie, cu germanii de la Mainz, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

De cealaltă parte, FCSB a pierdut cu 3-1 meciul cu FC Basel din Europa League.