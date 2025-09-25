FCSB a câştigat meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League, deşi a fost dominată de olandezi. Miculescu a deschis scorul în minutul 13

În ciuda victoriei, FCSB a fost dominată de G.A. Eagles. Foto: FCSB / Facebook

Campioana României, FCSB, a câştigat meciul cu olandezii de la Go Ahead Eagles (G.A. Eagles), disputat joi pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în Olanda. "Roş-Albaştrii" au câştigat cu 1-0, după ce David Miculescu a deschis scorul în minutul 13. Potrivit statisticilor de pe Flashscore, în ciuda victoriei FCSB-ului, G.A. Eagles a dominat partida.

FCSB, antrenată de Elias Charalambous, a câştigat prima etapă a UEFA Europa League, după ce David Miculescu a deschis scorul în minutul 13, după o pasă decisivă de la Denis Alibec.

Olandezii nu au reuşit să îl învingă pe portarul "Roş-Albaştrilor", Ştefan Târnovanu, în cele 90 de minute de joc, meciul terminându-se cu victoria FCSB-ului., deşi G.A. Eagles a dominat partida.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, G.A. Eagles a avut 73% posesie, 17 şuturi totale şi 7 şuturi pe poartă, în timp e FCSB a avut doar 27% posesie, 8 şuturi totale şi 6 pe poartă.

Următorul meci va fi cu cei de la Young Boys, pe 2 octombrie, pe Arena Naţională.